Губернатор Текслер поздравил челябинских дзюдоистов, выступающих на чемпионате

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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Челябинские дзюдоисты уже завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил дзюдоистов, выступающих на чемпионате России в Кемерово, с завоеванными медалями. Об этом URA.RU сообщили 29 сентября в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Текслер поздравил челябинских дзюдоистов с успешным выступлением на чемпионате России в Кемерово. Ирина Зуева завоевала золотую медаль, Егор Малкин взял серебро и Анастасия Холодилина — бронзу», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, 30 сентября пройдет еще один день личных соревнований. 1 октября дзюдоисты покажут себя в командных выступлениях. Текслер пожелал спортсменам «новых высот, красивых и ярких поединков» и добавил, что работа по развитию челябинской школы дзюдо продолжится.

«Челябинская школа дзюдо воспитывает замечательных спортсменов, подающих пример юным южноуральцам. Будем дальше поддерживать и развивать дзюдо в регионе», — цитирует губернатора пресс-служба.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил дзюдоистов, выступающих на чемпионате России в Кемерово, с завоеванными медалями. Об этом URA.RU сообщили 29 сентября в пресс-службе главы региона. «Губернатор Текслер поздравил челябинских дзюдоистов с успешным выступлением на чемпионате России в Кемерово. Ирина Зуева завоевала золотую медаль, Егор Малкин взял серебро и Анастасия Холодилина — бронзу», — уточнили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, 30 сентября пройдет еще один день личных соревнований. 1 октября дзюдоисты покажут себя в командных выступлениях. Текслер пожелал спортсменам «новых высот, красивых и ярких поединков» и добавил, что работа по развитию челябинской школы дзюдо продолжится. «Челябинская школа дзюдо воспитывает замечательных спортсменов, подающих пример юным южноуральцам. Будем дальше поддерживать и развивать дзюдо в регионе», — цитирует губернатора пресс-служба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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