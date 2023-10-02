Челябинское предприятие незаконно увеличивало вес уже готовых продуктов

Россельхознадзор пресек мошенничество челябинского поставщика пельменей

Вес партий пельменей и вареников максимально увеличивали в 36 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области предприятие, поставляющее в магазины пельмени и мороженное, увеличивало в десятки раз вес партий. Незаконно увеличенную продукцию отправили в торговую сеть, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При анализе электронных документов в Красноармейском районе найдены нарушения. В начале сентября администратор увеличила поступившую партию пельменей „Каждый день“ с четырех до 136 килограмм. Незаконно увеличенную продукцию отправили в торговую сеть региона», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Такое же нарушение замечено в других документах. Предприятие увеличило вес «Братцев вареников» с творогом в 78 раз, «Фермерских» в 23,9 раза, «Братцев варенников» с салом и картофелем в 4,7 раза. С творогом на предприятие поступило две партии, вторую увеличили в два раза. Специалисты также нарушили оформление эскимо «Лесная белочка», увеличив партию в 60,5 раза.

В последующем другой специалист увеличил вновь поступившую партию «Фермерских» пельменей из говядины со свининой в 11,5 раза и в 16 раз из говядины. Еще один сотрудник также изменил вес пломбира с миндалем в два раза, увеличил говяжьи «Фермерские» пельмени в 12 раз и пельмени «По-башкирски» в 1,6 раза. После чего партии с незаконно увеличенным весом отправили в сетевой магазин.

Надзорное ведомство вынесло предприятию предостережение, а ответственного за инвентаризацию администратора заблокировали в системе документов. Другим специалистам Россельхознадзор отправил предупреждения.