Глава актива челябинского экс-губернатора требует отменить сделку Дубровского

Сделку Бориса Дубровского о переуступке долга пытается отменить конкурсный управляющий «Монтажника» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Сделку между челябинского экс-губернатором Борисом Дубровским о переуступке долга на сумму свыше 218 млн рублей требует отменить конкурсный управляющий «Монтажника», семейной фирмы-банкрота бывшего главы региона, Елена Соломка. Ее заявление принято к производству арбитражным судом региона в рамках банкротства Дубровского.

«ПО „Монтажник“ обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать недействительным переуступку права требования, подписанное между Дубровским Борисом Александровичем и Родионовым Владимиром Николаевичем. Принять заявление к производству. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на 08 ноября», — говорится в документах суда.

Еще до банкротства компании Дубровские заняли «Монтажнику» 209 млн рублей на строительство бани в коттедже экс-губернатора в поселке Хуторки Магнитогорска. После того, как фирму признали финансово несостоятельной, Родионов выкупил этот долг и потребовал включить его в число кредиторов компании. Его включили в число кредиторов третьей очереди. Дубровский вернул себе право требовать долг с процентами, и сумма долга выросла до 218 млн рублей. Именно эту сделку Соломка пытается отменить, так как экс-губернатор подал иск к «Монтажнику» с требованием включить теперь его в число кредиторов.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году. Фирму признали банкротом летом 2020 года. К тому времени экс-губернатор уже покинул Россию. Сам Дубровский и его сын Александр также признаны банкротами.

Житель Магнитогорска Родионов является учредителем трех фирм — «Нотера», «Караван» и «Нотера-Уфа» — «Нотера», «Караван» и «Нотера-Уфа». URA.RU направляла запрос по электронному адресу фирмы «Нотера» с просьбой прокомментировать судебный процесс по делу банкротства «Монтажника». Ответ так и не был получен. Дубровские от общения со СМИ также отказываются.