Задержанный челябинской ФСБ иностранный наркоторговец отправился в колонию

04 октября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Гражданина Таджикистана отправили в колонию строгого режима на семь лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Задержанный сотрудниками УФСБ по Челябинской области в августе 2022 года гражданин Таджикистана, пытавшийся сбыть на территории региона наркотики, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, иностранца осудили на семь лет строгого режима. «Сосновским райсудом гражданин Таджикистана признан виновными по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК России („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“). Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что при задержании у мужчины изъяли свыше килограмма героина. Наркотик он планировал сбыть посредством тайниковых закладок на территории Уральского федерального округа. Уголовное дело было расследовано следственным органом регионального УФСБ.

Задержанный сотрудниками УФСБ по Челябинской области в августе 2022 года гражданин Таджикистана, пытавшийся сбыть на территории региона наркотики, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, иностранца осудили на семь лет строгого режима. «Сосновским райсудом гражданин Таджикистана признан виновными по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК России („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“). Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что при задержании у мужчины изъяли свыше килограмма героина. Наркотик он планировал сбыть посредством тайниковых закладок на территории Уральского федерального округа. Уголовное дело было расследовано следственным органом регионального УФСБ.