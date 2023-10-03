Задержанный челябинской ФСБ иностранный наркоторговец отправился в колонию

Задержанный сотрудниками УФСБ по Челябинской области в августе 2022 года гражданин Таджикистана, пытавшийся сбыть на территории региона наркотики, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, иностранца осудили на семь лет строгого режима.
«Сосновским райсудом гражданин Таджикистана признан виновными по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК России („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“). Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что при задержании у мужчины изъяли свыше килограмма героина. Наркотик он планировал сбыть посредством тайниковых закладок на территории Уральского федерального округа. Уголовное дело было расследовано следственным органом регионального УФСБ.
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