04 октября 2023

Приставы выселили челябинцев, устроивших приют для 40 кошек в квартире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз мусора из квартиры на Крупской 43. Пермь, мусор, хлам
Жильцы устроили антисанитарию в социальной квартире Фото:

Судебные приставы выселили жителей Челябинска, которые складировали мусор и держали около 40 кошек в квартире. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе ГУФССП по региону.

«В Челябинске под контролем судебных приставов освобождено муниципальное жилье, находящееся в антисанитарном состоянии. В квартире брат и сестра хранили разный мусор. Также они держали в ней около 40 кошек и задолжали за коммунальные услуги порядка 80 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

В квартиру 63-летнего мужчину и 52-летнюю женщину впустил пожить их знакомый, которому это помещение передано по договору соцнайма. На жильцов, которые не соблюдают санитарно-гигиенические нормы, требований пожарной безопасности и права других проживающих в доме, неоднократно жаловались соседи.

В суд был направлен иск мэрии Челябинска и Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города. Судья принял решение выселить граждан из квартиры в доме на улице Шуменской. Жильцы проигнорировали постановление, и в ситуацию вмешались приставы, которые выселили фигурантов согласно исполнительному производству. Кошки переданы организации, занимающейся помощью животным.

Жильцы сильно захламили квартиру мусором
Жильцы сильно захламили квартиру мусором
Фото:
Дворовых кошек, которых фигуранты держали в квартире, передали в организацию помощи животным
Дворовых кошек, которых фигуранты держали в квартире, передали в организацию помощи животным
Фото:

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Судебные приставы выселили жителей Челябинска, которые складировали мусор и держали около 40 кошек в квартире. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе ГУФССП по региону. «В Челябинске под контролем судебных приставов освобождено муниципальное жилье, находящееся в антисанитарном состоянии. В квартире брат и сестра хранили разный мусор. Также они держали в ней около 40 кошек и задолжали за коммунальные услуги порядка 80 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе. В квартиру 63-летнего мужчину и 52-летнюю женщину впустил пожить их знакомый, которому это помещение передано по договору соцнайма. На жильцов, которые не соблюдают санитарно-гигиенические нормы, требований пожарной безопасности и права других проживающих в доме, неоднократно жаловались соседи. В суд был направлен иск мэрии Челябинска и Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города. Судья принял решение выселить граждан из квартиры в доме на улице Шуменской. Жильцы проигнорировали постановление, и в ситуацию вмешались приставы, которые выселили фигурантов согласно исполнительному производству. Кошки переданы организации, занимающейся помощью животным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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