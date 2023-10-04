Приставы выселили челябинцев, устроивших приют для 40 кошек в квартире. Фото

05 октября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Жильцы устроили антисанитарию в социальной квартире Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Судебные приставы выселили жителей Челябинска, которые складировали мусор и держали около 40 кошек в квартире. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе ГУФССП по региону. «В Челябинске под контролем судебных приставов освобождено муниципальное жилье, находящееся в антисанитарном состоянии. В квартире брат и сестра хранили разный мусор. Также они держали в ней около 40 кошек и задолжали за коммунальные услуги порядка 80 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе. В квартиру 63-летнего мужчину и 52-летнюю женщину впустил пожить их знакомый, которому это помещение передано по договору соцнайма. На жильцов, которые не соблюдают санитарно-гигиенические нормы, требований пожарной безопасности и права других проживающих в доме, неоднократно жаловались соседи. В суд был направлен иск мэрии Челябинска и Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города. Судья принял решение выселить граждан из квартиры в доме на улице Шуменской. Жильцы проигнорировали постановление, и в ситуацию вмешались приставы, которые выселили фигурантов согласно исполнительному производству. Кошки переданы организации, занимающейся помощью животным. Жильцы сильно захламили квартиру мусором Фото: пресс-служба ГУФССП по Челябинской области Дворовых кошек, которых фигуранты держали в квартире, передали в организацию помощи животным Фото: пресс-служба ГУФССП по Челябинской области

Судебные приставы выселили жителей Челябинска, которые складировали мусор и держали около 40 кошек в квартире. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе ГУФССП по региону. «В Челябинске под контролем судебных приставов освобождено муниципальное жилье, находящееся в антисанитарном состоянии. В квартире брат и сестра хранили разный мусор. Также они держали в ней около 40 кошек и задолжали за коммунальные услуги порядка 80 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе. В квартиру 63-летнего мужчину и 52-летнюю женщину впустил пожить их знакомый, которому это помещение передано по договору соцнайма. На жильцов, которые не соблюдают санитарно-гигиенические нормы, требований пожарной безопасности и права других проживающих в доме, неоднократно жаловались соседи. В суд был направлен иск мэрии Челябинска и Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города. Судья принял решение выселить граждан из квартиры в доме на улице Шуменской. Жильцы проигнорировали постановление, и в ситуацию вмешались приставы, которые выселили фигурантов согласно исполнительному производству. Кошки переданы организации, занимающейся помощью животным.