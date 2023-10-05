Путин: свыше 300 тысяч людей заключили контракты, чтобы участвовать в СВО

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Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай". Красная Поляна, путин владимир, валдай клуб
Свыше 300 тысяч людей подписали контракты для участия в СВО, еще пять тысяч заключили долгосрочные контракты Фото:

Свыше 300 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны России, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Уже 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО. Еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты», — заявил Путин.

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Свыше 300 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны России, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Уже 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО. Еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты», — заявил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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