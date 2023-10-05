Перед собравшимися выступил губернатор Алексей Текслер Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Подготовку к кампании по выборам президента 2024 года обсудили в Челябинске представители «Единой России» и главы муниципалитетов Уральского федерального округа. Об этом сообщили URA.RU 6 октября в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«Необходимо обеспечить легитимность выборов, не допустить провокаций со стороны недружественных государств. У себя в регионе мы активно обновляем состав избиркомов, обеспечиваем участки необходимым современным оборудованием, развиваем систему дистанционного электронного голосования. В этой работе нужно быть ближе к людям, давать обратную связь и в личном контакте, и применяя современные средства коммуникации», — обратился к собравшимся Текслер.

Участие в форуме секретарей местных отделений Уральского МКС Челябинского, Курганского и Свердловского региональных отделений ЕР приняли полпред президента РФ в УрФО, член Бюро Высшего совета партии Владимир Якушев; замсекретаря Генсовета Партии, зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, член президиума Генсовета ЕР, руководитель Уральского МКС партии Иван Квитка. Принимающей стороной выступил секретарь челябинского областного регионального отделения ЕР, глава региона Алексей Текслер.

Также с участием глав муниципалитетов и административных центров субъектов УрФО прошло обсуждение социально-экономической составляющей их развития. Особый акцент был сделан на межрегиональной промышленной кооперации.

«У нас уникальный федеральный округ: это и внутренний рынок, и обширная промышленная база. Все, что делают в Челябинске, Свердловске, Кургане, Тюмени, может заменить иностранных поставщиков. Для нас это колоссальная возможность. Необходимо объединять усилия», — подчеркнул Текслер.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области