Партийная элита УрФО устроит стрельбу в Челябинске

В Челябинске ждут руководителей «Единой России» из всех регионов УрФО

04 октября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Партийный форум решили разбавить неформальной активностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Форум лидеров организаций «Единой России» в УрФО пройдет в Челябинске 6 октября. Эту информацию подтвердили в региональных отделениях ЕР в регионах округа. Помимо обучения, участников ожидают знакомство с военной техникой и стрелковые соревнования. «Фактически речь идет о совещании, совмещенном с обучением в преддверии выборных кампаний 2024 года. Ожидается, что проводить его будет партийный куратор УрФО Иван Квитка. Помимо секретарей местных отделений, к участию в форуме приглашены первые лица органов власти, до губернаторов включительно», — пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР. По словам инсайдеров, работать на форуме будет губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который также является лидером региональной организации партии власти. Планируется приезд главы Курганской области Вадима Шумкова, а также ряда муниципальных руководителей. Мероприятие пройдет в отеле «Березка» на озере Смолино. Некоторые руководители будут участвовать с помощью видеосвязи. «От Курганской области поедут все главы местных отделений. У нас секретарями являются главы округов региона. Губернатор Вадим Шумков также приглашен, и если ему позволит загруженность, возможно, приедет», — сказал URA.RU Александр Ильтяков, секретарь регионального отделения ЕР. Также с докладом по социально-экономическому развитию выступит перед собравшимися мэр Кургана Елена Ситникова, сообщили в ее пресс-службе. Ожидается также участие главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, мэров Екатеринбурга, Тюмени, Салехарда и собственно Челябинска: Алексея Орлова, Руслана Кухарука, Алексея Титовского и Натальи Котовой. Главы муниципалитетов входят комиссию Уральского МКС по организации и проведению избирательных кампаний и координации работы местных отделений в УрФО, заседание которой также пройдет 6 октября. По словам инсайдеров в партийных кругах, помимо деловой программы, единороссов ждет демонстрация боевой техники и посещение тира. Там партийцы смогут пострелять из пистолетов и другого оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Форум лидеров организаций «Единой России» в УрФО пройдет в Челябинске 6 октября. Эту информацию подтвердили в региональных отделениях ЕР в регионах округа. Помимо обучения, участников ожидают знакомство с военной техникой и стрелковые соревнования. «Фактически речь идет о совещании, совмещенном с обучением в преддверии выборных кампаний 2024 года. Ожидается, что проводить его будет партийный куратор УрФО Иван Квитка. Помимо секретарей местных отделений, к участию в форуме приглашены первые лица органов власти, до губернаторов включительно», — пояснили URA.RU в региональном отделении ЕР. По словам инсайдеров, работать на форуме будет губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который также является лидером региональной организации партии власти. Планируется приезд главы Курганской области Вадима Шумкова, а также ряда муниципальных руководителей. Мероприятие пройдет в отеле «Березка» на озере Смолино. Некоторые руководители будут участвовать с помощью видеосвязи. «От Курганской области поедут все главы местных отделений. У нас секретарями являются главы округов региона. Губернатор Вадим Шумков также приглашен, и если ему позволит загруженность, возможно, приедет», — сказал URA.RU Александр Ильтяков, секретарь регионального отделения ЕР. Также с докладом по социально-экономическому развитию выступит перед собравшимися мэр Кургана Елена Ситникова, сообщили в ее пресс-службе. Ожидается также участие главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, мэров Екатеринбурга, Тюмени, Салехарда и собственно Челябинска: Алексея Орлова, Руслана Кухарука, Алексея Титовского и Натальи Котовой. Главы муниципалитетов входят комиссию Уральского МКС по организации и проведению избирательных кампаний и координации работы местных отделений в УрФО, заседание которой также пройдет 6 октября. По словам инсайдеров в партийных кругах, помимо деловой программы, единороссов ждет демонстрация боевой техники и посещение тира. Там партийцы смогут пострелять из пистолетов и другого оружия.