06 октября 2023

Появилось видео с места убийства предпринимателя в Перми

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Видеозапись с места убийства пермского бизнесмена опубликована в СМИ Фото:

Видеозапись с места убийства пермского бизнесмена Александра Лукова была опубликована в СМИ.

«На видео можно разглядеть, как предприниматель идет в бар. Туда же направляется мужчина в капюшоне. Затем бизнесмен покидает заведение, оборачивается, падает на асфальт и больше не встает», — видеозапись опубликовало издание «КП-Пермь».

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне перешагивает через тело и убегает. Убийство Лукова произошло 5 октября примерно в половине седьмого вечера. Бизнесмен приехал к бару, которым владел и был застрелен в упор неизвестным. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».

Ранее в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что в Перми разыскивается мужчина, совершивший особо тяжкое преступление. Его приметы: рост 170-173 сантиметра, среднего телосложения. Он был одет в серую куртку с капюшоном, бежевую бейсболку, синие джинсы, серые перчатки и черные кроссовки.

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Видеозапись с места убийства пермского бизнесмена Александра Лукова была опубликована в СМИ. «На видео можно разглядеть, как предприниматель идет в бар. Туда же направляется мужчина в капюшоне. Затем бизнесмен покидает заведение, оборачивается, падает на асфальт и больше не встает», — видеозапись опубликовало издание «КП-Пермь». На кадрах видно, как мужчина в капюшоне перешагивает через тело и убегает. Убийство Лукова произошло 5 октября примерно в половине седьмого вечера. Бизнесмен приехал к бару, которым владел и был застрелен в упор неизвестным. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Ранее в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что в Перми разыскивается мужчина, совершивший особо тяжкое преступление. Его приметы: рост 170-173 сантиметра, среднего телосложения. Он был одет в серую куртку с капюшоном, бежевую бейсболку, синие джинсы, серые перчатки и черные кроссовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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