Появилось видео с места убийства предпринимателя в Перми

07 октября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Видеозапись с места убийства пермского бизнесмена опубликована в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Видеозапись с места убийства пермского бизнесмена Александра Лукова была опубликована в СМИ. «На видео можно разглядеть, как предприниматель идет в бар. Туда же направляется мужчина в капюшоне. Затем бизнесмен покидает заведение, оборачивается, падает на асфальт и больше не встает», — видеозапись опубликовало издание «КП-Пермь». На кадрах видно, как мужчина в капюшоне перешагивает через тело и убегает. Убийство Лукова произошло 5 октября примерно в половине седьмого вечера. Бизнесмен приехал к бару, которым владел и был застрелен в упор неизвестным. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Ранее в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что в Перми разыскивается мужчина, совершивший особо тяжкое преступление. Его приметы: рост 170-173 сантиметра, среднего телосложения. Он был одет в серую куртку с капюшоном, бежевую бейсболку, синие джинсы, серые перчатки и черные кроссовки.

Видеозапись с места убийства пермского бизнесмена Александра Лукова была опубликована в СМИ. «На видео можно разглядеть, как предприниматель идет в бар. Туда же направляется мужчина в капюшоне. Затем бизнесмен покидает заведение, оборачивается, падает на асфальт и больше не встает», — видеозапись опубликовало издание «КП-Пермь». На кадрах видно, как мужчина в капюшоне перешагивает через тело и убегает. Убийство Лукова произошло 5 октября примерно в половине седьмого вечера. Бизнесмен приехал к бару, которым владел и был застрелен в упор неизвестным. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Ранее в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что в Перми разыскивается мужчина, совершивший особо тяжкое преступление. Его приметы: рост 170-173 сантиметра, среднего телосложения. Он был одет в серую куртку с капюшоном, бежевую бейсболку, синие джинсы, серые перчатки и черные кроссовки.