Пермские ТРЦ заманивают покупателей деньгами и автомобилями

09 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Семья из Перми уже выиграла денежный приз Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские торгово-развлекательные центры анонсировали осенние акции для покупателей. Горожане могут получить денежный приз или стать обладателями автомобиля. «В ТРЦ „iMall Эспланада“ проходит розыгрыш денежного приза. Первые победители уже есть. Ими стали Светлана и Арсен Шарафутдиновы. Они забрали 50 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ТРЦ корреспонденту агентства. Также акцию для покупателей проводит ТРЦ «Планета». Здесь посетителям могут подарить iPhone 14 или автомобиль Chery Tiggo 4 PRO. Подробные условия розыгрышей размещены на сайтах торгово-развлекательных центров. Ранее URA.RU рассказали, что пермский ТРЦ «Планета» стал лучшим в России. Торгово-развлекательный центр стал лидером премии Arendator Awards 2023.

Пермские торгово-развлекательные центры анонсировали осенние акции для покупателей. Горожане могут получить денежный приз или стать обладателями автомобиля. «В ТРЦ „iMall Эспланада“ проходит розыгрыш денежного приза. Первые победители уже есть. Ими стали Светлана и Арсен Шарафутдиновы. Они забрали 50 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ТРЦ корреспонденту агентства. Также акцию для покупателей проводит ТРЦ «Планета». Здесь посетителям могут подарить iPhone 14 или автомобиль Chery Tiggo 4 PRO. Подробные условия розыгрышей размещены на сайтах торгово-развлекательных центров. Ранее URA.RU рассказали, что пермский ТРЦ «Планета» стал лучшим в России. Торгово-развлекательный центр стал лидером премии Arendator Awards 2023.