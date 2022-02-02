Живодер из ХМАО истязал младенца-инвалида

Мужчина после причинения тяжких телесных повреждений малолетнему находится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Омске сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в истязании девятимесячного пасынка-инвалида, им оказался 32-летний Павел Живодер, он приехал в областную столицу из Нижневартовска вместе со своей сожительницей и ее двумя детьми. В результате нападения отчима ребенок получил травмы и находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Омской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), по факту поступления в медицинское учреждение девяти месячного ребенка-инвалида с телесными повреждениями. Установлено, что к преступлению причастен 32-летней сожитель матери мальчика».

По версии следствия в период с 26 января по 1 февраля Живодер, пользуясь тем, что его сожительница уехала в Нижневартовск по делам, с целью наказания, систематически наносил множественные удары руками по голове ребенка, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. После того как подозреваемый понял, что ребенку очень плохо, он позвонил матери пострадавшего, та, примчавшись в Омск, вызвала полицию. Сообщается, что врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги, девятимесячному мальчику сделали операцию. Подозреваемого же заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили адвоката, избившего ребенка из-за взрыва петард. Мужчина стал преследовать убегающих подростков, которые взорвали неподалеку от него пиротехнику, догнал одного из них и нанес ему удар в область грудной клетки, после того, как ребенок упал, злоумышленник продолжил избивать его ногами.

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