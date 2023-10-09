Два пермяка спилили на трассе дорожные знаки

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Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил. Свердловская область, дорожные знаки, строительство дороги, пешеходный переход, дорога
Таблички выбросили, а трубы сдали в пункт металлолома Фото:

В Пермском крае на автомобильной трассе в Чернушинском городском округе исчезли сразу 14 дорожных знаков. Как выяснила полиция, их украли двое местных жителей, чтобы сдать трубы на металлолом.

«Фигуранты, приехав на мотоблоке на автодорогу Оса-Чернушка со стороны с. Деменево болгаркой спили 14 дорожных знаков, таблички знаков выбросили, а трубы привезли к себе домой и распилили. Краденое они вывезли в ближайший пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Задержанные мужчины в содеянном признались, раскаялись и обещали возместить ущерб. Полиция возбудила уголовное дело о краже.

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В Пермском крае на автомобильной трассе в Чернушинском городском округе исчезли сразу 14 дорожных знаков. Как выяснила полиция, их украли двое местных жителей, чтобы сдать трубы на металлолом. «Фигуранты, приехав на мотоблоке на автодорогу Оса-Чернушка со стороны с. Деменево болгаркой спили 14 дорожных знаков, таблички знаков выбросили, а трубы привезли к себе домой и распилили. Краденое они вывезли в ближайший пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. Задержанные мужчины в содеянном признались, раскаялись и обещали возместить ущерб. Полиция возбудила уголовное дело о краже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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