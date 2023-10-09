Два пермяка спилили на трассе дорожные знаки

Таблички выбросили, а трубы сдали в пункт металлолома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае на автомобильной трассе в Чернушинском городском округе исчезли сразу 14 дорожных знаков. Как выяснила полиция, их украли двое местных жителей, чтобы сдать трубы на металлолом.

«Фигуранты, приехав на мотоблоке на автодорогу Оса-Чернушка со стороны с. Деменево болгаркой спили 14 дорожных знаков, таблички знаков выбросили, а трубы привезли к себе домой и распилили. Краденое они вывезли в ближайший пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды», — сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Задержанные мужчины в содеянном признались, раскаялись и обещали возместить ущерб. Полиция возбудила уголовное дело о краже.