10 октября 2023

Пермяки резко увеличили число покупок на маркетплейсах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали больше делать заказов в онлайн-магазинах Фото:

Жители Пермского края за три летних месяца купили в онлайн-магазинах на 121% больше товаров, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщили представители крупнейшего маркетплейса.

«Жители Прикамья за лето приобрели на 121% товаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рост составил +95%», — пишет «РБК-Пермь», ссылаясь на пресс-службу Wildberries.

По данным представителей онлайн-магазина, рост объема покупок пермяков объясняется удобством доставки заказов и ассортиментом товаров. Они добавили, что тенденция роста заказов продолжится и осенью.

Ранее по обороту на площадке Wildberries Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидеров замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области.

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Жители Пермского края за три летних месяца купили в онлайн-магазинах на 121% больше товаров, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщили представители крупнейшего маркетплейса. «Жители Прикамья за лето приобрели на 121% товаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рост составил +95%», — пишет «РБК-Пермь», ссылаясь на пресс-службу Wildberries. По данным представителей онлайн-магазина, рост объема покупок пермяков объясняется удобством доставки заказов и ассортиментом товаров. Они добавили, что тенденция роста заказов продолжится и осенью. Ранее по обороту на площадке Wildberries Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидеров замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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