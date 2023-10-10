Пермяки резко увеличили число покупок на маркетплейсах

11 октября 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Пермяки стали больше делать заказов в онлайн-магазинах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Пермского края за три летних месяца купили в онлайн-магазинах на 121% больше товаров, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщили представители крупнейшего маркетплейса. «Жители Прикамья за лето приобрели на 121% товаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рост составил +95%», — пишет «РБК-Пермь», ссылаясь на пресс-службу Wildberries. По данным представителей онлайн-магазина, рост объема покупок пермяков объясняется удобством доставки заказов и ассортиментом товаров. Они добавили, что тенденция роста заказов продолжится и осенью. Ранее по обороту на площадке Wildberries Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидеров замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области.

Жители Пермского края за три летних месяца купили в онлайн-магазинах на 121% больше товаров, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщили представители крупнейшего маркетплейса. «Жители Прикамья за лето приобрели на 121% товаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рост составил +95%», — пишет «РБК-Пермь», ссылаясь на пресс-службу Wildberries. По данным представителей онлайн-магазина, рост объема покупок пермяков объясняется удобством доставки заказов и ассортиментом товаров. Они добавили, что тенденция роста заказов продолжится и осенью. Ранее по обороту на площадке Wildberries Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидеров замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области.