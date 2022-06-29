Пермяки богатеют за счет продажи товаров на Wildberries

30 июня 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Все больше пермяков начинают зарабатывать на маркетплейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяки активно зарабатывают на площадке Wildberries. За первые шесть месяцев 2022 года пермяки заработали на этом маркетплейсе 13 миллионов рублей. Это на 135% больше, чем в прошлом году. «По обороту на площадке Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидером замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области, — сообщил «Новый Компаньон» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. На маркетплейсе чаще всего от пермских продавцов заказывали предметы интерьера местных дизайнеров. У московских мастеров покупали чаще всего бижутерию ручной работы. От ивановских швей — одежду, а от татарстанских гончаров — посуду. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через сервис «Авито» продается молочный завод. За него продавец попросил почти 30 млн рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермяки активно зарабатывают на площадке Wildberries. За первые шесть месяцев 2022 года пермяки заработали на этом маркетплейсе 13 миллионов рублей. Это на 135% больше, чем в прошлом году. «По обороту на площадке Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидером замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области, — сообщил «Новый Компаньон» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. На маркетплейсе чаще всего от пермских продавцов заказывали предметы интерьера местных дизайнеров. У московских мастеров покупали чаще всего бижутерию ручной работы. От ивановских швей — одежду, а от татарстанских гончаров — посуду. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через сервис «Авито» продается молочный завод. За него продавец попросил почти 30 млн рублей.