29 июня 2022

Пермяки богатеют за счет продажи товаров на Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Все больше пермяков начинают зарабатывать на маркетплейсах Фото:

Пермяки активно зарабатывают на площадке Wildberries. За первые шесть месяцев 2022 года пермяки заработали на этом маркетплейсе 13 миллионов рублей. Это на 135% больше, чем в прошлом году.

«По обороту на площадке Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидером замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области, — сообщил «Новый Компаньон» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

На маркетплейсе чаще всего от пермских продавцов заказывали предметы интерьера местных дизайнеров. У московских мастеров покупали чаще всего бижутерию ручной работы. От ивановских швей — одежду, а от татарстанских гончаров — посуду.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через сервис «Авито» продается молочный завод. За него продавец попросил почти 30 млн рублей.

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Пермяки активно зарабатывают на площадке Wildberries. За первые шесть месяцев 2022 года пермяки заработали на этом маркетплейсе 13 миллионов рублей. Это на 135% больше, чем в прошлом году. «По обороту на площадке Пермь заняла седьмое место в стране. На первом разместилась Московская область — 321,4 млн рублей, на втором — Санкт-Петербург — 49,6 млн рублей, тройку лидером замкнул Краснодарский край — 25,7 млн рублей (+171%). Далее по списку идут Свердловская область, Новосибирская и Ленинградская области, — сообщил «Новый Компаньон» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. На маркетплейсе чаще всего от пермских продавцов заказывали предметы интерьера местных дизайнеров. У московских мастеров покупали чаще всего бижутерию ручной работы. От ивановских швей — одежду, а от татарстанских гончаров — посуду. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской деревне через сервис «Авито» продается молочный завод. За него продавец попросил почти 30 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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