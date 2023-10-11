МЧС развязало руки дачникам для уборки участков

МЧС разрешило дачникам сжигать траву и мусор на участках
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Город. Курган, дача, крыши, частный сектор, дома
Дачникам разрешили сжигать мусор на своих земельных участках Фото:

В России дачникам разрешили жечь траву и мусор на частных земельных участках в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Теперь пункт, который не разрешал использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных для этого мест, а также полностью запрещал сжигать траву и мусор на частных землях, претерпел некоторые изменения. Из новых правил МЧС следует: «Запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест».

Также сообщалось, что министерство запретило курить электронные сигареты в общественных местах и на режимных объектах. Среди них: склады, базы, школы, сады, а также сенокосные угодья, передает «Национальная служба новостей».

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В России дачникам разрешили жечь траву и мусор на частных земельных участках в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Об этом сообщили в МЧС РФ. Теперь пункт, который не разрешал использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных для этого мест, а также полностью запрещал сжигать траву и мусор на частных землях, претерпел некоторые изменения. Из новых правил МЧС следует: «Запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест». Также сообщалось, что министерство запретило курить электронные сигареты в общественных местах и на режимных объектах. Среди них: склады, базы, школы, сады, а также сенокосные угодья, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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