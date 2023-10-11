МЧС развязало руки дачникам для уборки участков

В России дачникам разрешили жечь траву и мусор на частных земельных участках в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Теперь пункт, который не разрешал использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных для этого мест, а также полностью запрещал сжигать траву и мусор на частных землях, претерпел некоторые изменения. Из новых правил МЧС следует: «Запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест».
Также сообщалось, что министерство запретило курить электронные сигареты в общественных местах и на режимных объектах. Среди них: склады, базы, школы, сады, а также сенокосные угодья, передает «Национальная служба новостей».
В России дачникам разрешили жечь траву и мусор на частных земельных участках в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Об этом сообщили в МЧС РФ. Теперь пункт, который не разрешал использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных для этого мест, а также полностью запрещал сжигать траву и мусор на частных землях, претерпел некоторые изменения. Из новых правил МЧС следует: «Запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест». Также сообщалось, что министерство запретило курить электронные сигареты в общественных местах и на режимных объектах. Среди них: склады, базы, школы, сады, а также сенокосные угодья, передает «Национальная служба новостей».