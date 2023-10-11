В Перми школьник покончил с собой из-за обиды на брата

11 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Врачи скорой помощи пытались спасти школьника, но им это не удалось Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Орджоникидзевском районе Перми 15-летний подросток покончил с собой. Это произошло из-за того, что старший брат не дал ему покурить электронную сигарету, а он на него обиделся. «Двое братьев по 15 и 17 лет находились дома в Орджоникидзевском районе Перми. Младший брат попросил у старшего брата электронную сигарету, но тот ему отказал. Обидевшись на брата, школьник пошел на кухню и попытался покончить с собой2, — сообщает telegram-канал «Осторожно новости». Когда домой пришла мать, подростку стало плохо и он все ей рассказал. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь мальчику. Подросток скончался у себя в квартире. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Известно, что семья школьника стояла на профилактическом учете, а сам он пропускал уроки и хулиганил.

В Орджоникидзевском районе Перми 15-летний подросток покончил с собой. Это произошло из-за того, что старший брат не дал ему покурить электронную сигарету, а он на него обиделся. «Двое братьев по 15 и 17 лет находились дома в Орджоникидзевском районе Перми. Младший брат попросил у старшего брата электронную сигарету, но тот ему отказал. Обидевшись на брата, школьник пошел на кухню и попытался покончить с собой2, — сообщает telegram-канал «Осторожно новости». Когда домой пришла мать, подростку стало плохо и он все ей рассказал. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь мальчику. Подросток скончался у себя в квартире. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Известно, что семья школьника стояла на профилактическом учете, а сам он пропускал уроки и хулиганил.