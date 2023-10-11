В Перми школьник покончил с собой из-за обиды на брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Врачи скорой помощи пытались спасти школьника, но им это не удалось Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми 15-летний подросток покончил с собой. Это произошло из-за того, что старший брат не дал ему покурить электронную сигарету, а он на него обиделся.

«Двое братьев по 15 и 17 лет находились дома в Орджоникидзевском районе Перми. Младший брат попросил у старшего брата электронную сигарету, но тот ему отказал. Обидевшись на брата, школьник пошел на кухню и попытался покончить с собой2, — сообщает telegram-канал «Осторожно новости». Когда домой пришла мать, подростку стало плохо и он все ей рассказал.

Женщина сразу же вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь мальчику. Подросток скончался у себя в квартире. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Известно, что семья школьника стояла на профилактическом учете, а сам он пропускал уроки и хулиганил.

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В Орджоникидзевском районе Перми 15-летний подросток покончил с собой. Это произошло из-за того, что старший брат не дал ему покурить электронную сигарету, а он на него обиделся. «Двое братьев по 15 и 17 лет находились дома в Орджоникидзевском районе Перми. Младший брат попросил у старшего брата электронную сигарету, но тот ему отказал. Обидевшись на брата, школьник пошел на кухню и попытался покончить с собой2, — сообщает telegram-канал «Осторожно новости». Когда домой пришла мать, подростку стало плохо и он все ей рассказал. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь мальчику. Подросток скончался у себя в квартире. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Известно, что семья школьника стояла на профилактическом учете, а сам он пропускал уроки и хулиганил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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