Конституционный суд РФ защитил лес от кыштымских депутатов

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Депутаты включили лес в городскую черту без согласования с уполномоченным ведомством Фото:

Депутаты Кыштыма (Челябинская область) проиграли дело Рослесхозу в Конституционном суде РФ. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Рослесхоза.

«Депутаты Кыштымского городского округа без согласования с Рослесхозом включили земли лесного фонда в границы населенного пункта. Ведомство обратилось в суд с требованиями признать недействующим это решение. Депутаты обратились в Конституционный суд для проверки статей градостроительного кодекса, регламентирующих согласование генпланов с Рослесхозом. Конституционный суд поддержал Рослесхоз», — сообщили в пресс-службе.

Позиция Конституционного суда защищает лес от незаконной застройки, перевода земель в иную категорию и включения в границы населенных пунктов без согласования Рослесхоза. Ведомством обжалованы 587 документов территориального планирования, возвращено в лесной фонд более 390 тысяч гектаров леса.

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Депутаты Кыштыма (Челябинская область) проиграли дело Рослесхозу в Конституционном суде РФ. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Рослесхоза. «Депутаты Кыштымского городского округа без согласования с Рослесхозом включили земли лесного фонда в границы населенного пункта. Ведомство обратилось в суд с требованиями признать недействующим это решение. Депутаты обратились в Конституционный суд для проверки статей градостроительного кодекса, регламентирующих согласование генпланов с Рослесхозом. Конституционный суд поддержал Рослесхоз», — сообщили в пресс-службе. Позиция Конституционного суда защищает лес от незаконной застройки, перевода земель в иную категорию и включения в границы населенных пунктов без согласования Рослесхоза. Ведомством обжалованы 587 документов территориального планирования, возвращено в лесной фонд более 390 тысяч гектаров леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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