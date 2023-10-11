Конституционный суд РФ защитил лес от кыштымских депутатов

Депутаты Кыштыма (Челябинская область) проиграли дело Рослесхозу в Конституционном суде РФ. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Рослесхоза.
«Депутаты Кыштымского городского округа без согласования с Рослесхозом включили земли лесного фонда в границы населенного пункта. Ведомство обратилось в суд с требованиями признать недействующим это решение. Депутаты обратились в Конституционный суд для проверки статей градостроительного кодекса, регламентирующих согласование генпланов с Рослесхозом. Конституционный суд поддержал Рослесхоз», — сообщили в пресс-службе.
Позиция Конституционного суда защищает лес от незаконной застройки, перевода земель в иную категорию и включения в границы населенных пунктов без согласования Рослесхоза. Ведомством обжалованы 587 документов территориального планирования, возвращено в лесной фонд более 390 тысяч гектаров леса.
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