13 октября 2023

CNN: США хотят отправить морпехов поближе к Израилю

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Окончательное решение о переброске морской пехоты еще не принято Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти США планируют отправить подразделение морской пехоты в количестве более двух тысяч человек в район, близкий к Израилю. По информации американского телеканала, тем самым Вашингтон планирует усилить свои позиции на данной территории.

«США рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район, чтобы усилить позиции американских войск там. Подразделение состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов», — передает телеканал CNN информацию из официальных источников.

Основная задача отряда состоит в проведении эвакуационных операций и оказание гуманитарной помощи. Окончательное решение о переброске морпехов пока не принято.

Ранее правительство США поддержало Израиль и попросило адекватно реагировать на атаки ХАМАС и «следовать законам войны». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из сектора Газа, передает телеканал 360. Вашингтон попросил израильские власти перенести старт наземной операции в Газе до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население.

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Власти США планируют отправить подразделение морской пехоты в количестве более двух тысяч человек в район, близкий к Израилю. По информации американского телеканала, тем самым Вашингтон планирует усилить свои позиции на данной территории. «США рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район, чтобы усилить позиции американских войск там. Подразделение состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов», — передает телеканал CNN информацию из официальных источников. Основная задача отряда состоит в проведении эвакуационных операций и оказание гуманитарной помощи. Окончательное решение о переброске морпехов пока не принято. Ранее правительство США поддержало Израиль и попросило адекватно реагировать на атаки ХАМАС и «следовать законам войны». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из сектора Газа, передает телеканал 360. Вашингтон попросил израильские власти перенести старт наземной операции в Газе до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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