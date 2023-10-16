Трамп назвал виновного в разрушениях по всему миру

Трамп: по всему миру «смерть и разрушения», так как в США некомпетентный лидер

17 октября 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что разрушения в мире происходят из-за действующего президента США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» из-за того, что в Соединенных Штатах сейчас самый некомпетентный лидер за все историю страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова. «Сейчас у нас смерть и разрушения по всей планете, потому что у нас [в США] самый плохой и некомпетентный президент в истории страны <…>. Он [президент США Джо Байден] хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов <…>, [лучше бы] он потратил ту же энергию на победу над всеми нашими врагами. Теперь у нас стало больше врагов», — передают слова Трампа журналисты ТАСС. По словам экс-президента США, эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине можно было избежать. Однако для этого пост президента Соединенных Штатов должен был занимать он [Дональд Трамп]. Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что именно глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители. А также к началу специальной военной операции России на Украине. Джо Байден, по заявлению Трампа, считается «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» из-за того, что в Соединенных Штатах сейчас самый некомпетентный лидер за все историю страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова. «Сейчас у нас смерть и разрушения по всей планете, потому что у нас [в США] самый плохой и некомпетентный президент в истории страны <…>. Он [президент США Джо Байден] хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов <…>, [лучше бы] он потратил ту же энергию на победу над всеми нашими врагами. Теперь у нас стало больше врагов», — передают слова Трампа журналисты ТАСС. По словам экс-президента США, эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине можно было избежать. Однако для этого пост президента Соединенных Штатов должен был занимать он [Дональд Трамп]. Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что именно глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители. А также к началу специальной военной операции России на Украине. Джо Байден, по заявлению Трампа, считается «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов.