16 октября 2023

Трамп назвал виновного в разрушениях по всему миру

Трамп: по всему миру «смерть и разрушения», так как в США некомпетентный лидер
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп заявил, что разрушения в мире происходят из-за действующего президента США Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» из-за того, что в Соединенных Штатах сейчас самый некомпетентный лидер за все историю страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

«Сейчас у нас смерть и разрушения по всей планете, потому что у нас [в США] самый плохой и некомпетентный президент в истории страны <…>. Он [президент США Джо Байден] хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов <…>, [лучше бы] он потратил ту же энергию на победу над всеми нашими врагами. Теперь у нас стало больше врагов», — передают слова Трампа журналисты ТАСС.

По словам экс-президента США, эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине можно было избежать. Однако для этого пост президента Соединенных Штатов должен был занимать он [Дональд Трамп].

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что именно глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители. А также к началу специальной военной операции России на Украине. Джо Байден, по заявлению Трампа, считается «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» из-за того, что в Соединенных Штатах сейчас самый некомпетентный лидер за все историю страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова. «Сейчас у нас смерть и разрушения по всей планете, потому что у нас [в США] самый плохой и некомпетентный президент в истории страны <…>. Он [президент США Джо Байден] хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов <…>, [лучше бы] он потратил ту же энергию на победу над всеми нашими врагами. Теперь у нас стало больше врагов», — передают слова Трампа журналисты ТАСС. По словам экс-президента США, эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине можно было избежать. Однако для этого пост президента Соединенных Штатов должен был занимать он [Дональд Трамп]. Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что именно глупость президента США Джо Байдена привела к росту мировых цен на энергоносители. А также к началу специальной военной операции России на Украине. Джо Байден, по заявлению Трампа, считается «самым коррумпированным и наихудшим» президентом в истории Соединенных Штатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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