СК назвал вероятную причину пожара в Екатеринбурге, где погиб мужчина. Фото

Пожар в доме в Екатеринбурге вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем

17 октября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Пожар случился ночью 17 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар в доме №62 на Начдина Онуфриева в Екатеринбурге, где погиб мужчина, мог возникнуть из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. В результате пожар уничтожил жилое помещение, где произошел инцидент. При этом огонь распространился на другую квартиру», — говорится в сообщении. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили агентству, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты. Пожар в доме №62 вспыхнул ночью 17 октября. Один их жильцов пытался выбраться из горящей квартиры, но упал на землю, сообщили в СКР. Погибшим оказался 35-летний мужчина. К делу подключилась прокуратура. Силовики организовали проверку управляющей компании, которая отвечает за дом. Пожар случился утром 17 октября Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области

Пожар в доме №62 на Начдина Онуфриева в Екатеринбурге, где погиб мужчина, мог возникнуть из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. В результате пожар уничтожил жилое помещение, где произошел инцидент. При этом огонь распространился на другую квартиру», — говорится в сообщении. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили агентству, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты. Пожар в доме №62 вспыхнул ночью 17 октября. Один их жильцов пытался выбраться из горящей квартиры, но упал на землю, сообщили в СКР. Погибшим оказался 35-летний мужчина. К делу подключилась прокуратура. Силовики организовали проверку управляющей компании, которая отвечает за дом.