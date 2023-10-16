16 октября 2023

СК назвал вероятную причину пожара в Екатеринбурге, где погиб мужчина. Фото

Пожар в доме в Екатеринбурге вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар случился ночью 17 октября (архивное фото) Фото:

Пожар в доме №62 на Начдина Онуфриева в Екатеринбурге, где погиб мужчина, мог возникнуть из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. В результате пожар уничтожил жилое помещение, где произошел инцидент. При этом огонь распространился на другую квартиру», — говорится в сообщении. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили агентству, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты.

Пожар в доме №62 вспыхнул ночью 17 октября. Один их жильцов пытался выбраться из горящей квартиры, но упал на землю, сообщили в СКР. Погибшим оказался 35-летний мужчина. К делу подключилась прокуратура. Силовики организовали проверку управляющей компании, которая отвечает за дом.

Пожар случился утром 17 октября
Пожар случился утром 17 октября
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Пожар в доме №62 на Начдина Онуфриева в Екатеринбурге, где погиб мужчина, мог возникнуть из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. В результате пожар уничтожил жилое помещение, где произошел инцидент. При этом огонь распространился на другую квартиру», — говорится в сообщении. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили агентству, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты. Пожар в доме №62 вспыхнул ночью 17 октября. Один их жильцов пытался выбраться из горящей квартиры, но упал на землю, сообщили в СКР. Погибшим оказался 35-летний мужчина. К делу подключилась прокуратура. Силовики организовали проверку управляющей компании, которая отвечает за дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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