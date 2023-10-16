Пожар в доме №62 на Начдина Онуфриева в Екатеринбурге, где погиб мужчина, мог возникнуть из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за проявленной неосторожности при обращении с источником открытого огня. В результате пожар уничтожил жилое помещение, где произошел инцидент. При этом огонь распространился на другую квартиру», — говорится в сообщении. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили агентству, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты.
Пожар в доме №62 вспыхнул ночью 17 октября. Один их жильцов пытался выбраться из горящей квартиры, но упал на землю, сообщили в СКР. Погибшим оказался 35-летний мужчина. К делу подключилась прокуратура. Силовики организовали проверку управляющей компании, которая отвечает за дом.
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