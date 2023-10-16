16 октября 2023

Силовики раскрыли личность погибшего в пожаре екатеринбуржца

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, где погиб екатеринбуржец
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар в доме начался утром (архивное фото) Фото:

При пожаре в доме №62 на Начдива Онуфриева в Екатеринбурге погиб 35-летний мужчина, который выпал из окна. В связи с пожаром прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с пожаром в доме №62 по Начдива Онуфриева организована проверка. Установлено, что возгорание началось в утром 17 октября на восьмом этаже дома. По имеющейся информации, в результате падения из окна квартиры погиб 35-летний мужчина», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».

Из дома были эвакуированы 86 человек. Пожар тушили 32 сотрудника МЧС и десять единиц спецтехники. Прокуратура рассматривает различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем (неосторожное курение) и неисправность электротехнического оборудования, добавили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура организовала проверку управляющей компании, которая следит за домом. «По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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При пожаре в доме №62 на Начдива Онуфриева в Екатеринбурге погиб 35-летний мужчина, который выпал из окна. В связи с пожаром прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с пожаром в доме №62 по Начдива Онуфриева организована проверка. Установлено, что возгорание началось в утром 17 октября на восьмом этаже дома. По имеющейся информации, в результате падения из окна квартиры погиб 35-летний мужчина», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Из дома были эвакуированы 86 человек. Пожар тушили 32 сотрудника МЧС и десять единиц спецтехники. Прокуратура рассматривает различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем (неосторожное курение) и неисправность электротехнического оборудования, добавили в ведомстве. Кроме того, прокуратура организовала проверку управляющей компании, которая следит за домом. «По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — резюмировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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