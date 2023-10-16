Родные пермяка, которого задавил бульдозер, получили 3,7 млн рублей компенсации

В Перми благодаря судебным приставам родные погибшего на производстве мужчины получили компенсацию за смерть родственника в сумме 3,7 млн рублей. Инцидент произошел в январе этого года. Пермяк получил смертельную травму в результате наезда на него бульдозера. Суд постановил взыскать с ООО «Гарантия», где работал погибший, материальную компенсацию в пользу его матери, сестры и двух братьев. Однако ответчик не спешил исполнять решение суда, говорится на сайте ГУФССП по Пермскому краю.
«Суд постановил взыскать с ООО „Гарантия“ в счет возмещения морального вреда в пользу матери погибшего один млн рублей, сестры и двух братьев — по 900 тысяч рублей каждому. Исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительных производств, однако в установленный срок юрлицо свои обязательства не исполнило. В связи с этим были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 259 тысяч рублей», — поясняет пресс-служба ведомства.
Также судебный пристав запретил фирме совершать регистрационные действия с транспортными средствами и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах юрлица. После этого ООО «Гарантия» полностью исполнило решение суда, перечислив родственникам погибшего деньги.
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