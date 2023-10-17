Махонин призвал УФАС и минтранс контролировать цены на такси

18 октября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Стоимость поездки, по словам Махонина, должна соответствовать качеству услуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу вместе с УФАС следить за ценами на такси в Прикамье. На заседании правительства 18 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», Дмитрий Махонин поручил сделать так, чтобы цена на такси была приемлемой и соответствовала качеству услуги. «Не могу не сказать, что нам надо вместе с Федеральной антимонопольной службой следить за стоимость услуг. Мы видим, что бывают ценовые скачки. Понятно, что это прерогатива федеральных надзорных органов, но мы должны как минимум с ними мониторинг проводить, отслеживать ситуацию», — отметил губернатор. По его словам, минтранс вместе с антимонопольщиками должен отрабатывать ситуации, когда в этом сегменте появляются «ценовые сговоры и прочие антирыночные механизмы». Также власти должны предпринмать все усилия для того, чтобы все таксисты были зарегистрированы как ИП и самозанятые. Глава минтраса Сергей Вешняков отметил, что рост цен на такси с 1 сентября составил 5%, Средняя стоимость поездки составляет на 1 октября 245 рублей, по данным месячной давности она была 236 рублей. Это повышение связано с ростом цен на топливо, часами пик, погодными условиями.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу вместе с УФАС следить за ценами на такси в Прикамье. На заседании правительства 18 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», Дмитрий Махонин поручил сделать так, чтобы цена на такси была приемлемой и соответствовала качеству услуги. «Не могу не сказать, что нам надо вместе с Федеральной антимонопольной службой следить за стоимость услуг. Мы видим, что бывают ценовые скачки. Понятно, что это прерогатива федеральных надзорных органов, но мы должны как минимум с ними мониторинг проводить, отслеживать ситуацию», — отметил губернатор. По его словам, минтранс вместе с антимонопольщиками должен отрабатывать ситуации, когда в этом сегменте появляются «ценовые сговоры и прочие антирыночные механизмы». Также власти должны предпринмать все усилия для того, чтобы все таксисты были зарегистрированы как ИП и самозанятые. Глава минтраса Сергей Вешняков отметил, что рост цен на такси с 1 сентября составил 5%, Средняя стоимость поездки составляет на 1 октября 245 рублей, по данным месячной давности она была 236 рублей. Это повышение связано с ростом цен на топливо, часами пик, погодными условиями.