17 октября 2023

Махонин призвал УФАС и минтранс контролировать цены на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, таксист, taxi
Стоимость поездки, по словам Махонина, должна соответствовать качеству услуги Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу вместе с УФАС следить за ценами на такси в Прикамье. На заседании правительства 18 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», Дмитрий Махонин поручил сделать так, чтобы цена на такси была приемлемой и соответствовала качеству услуги.

«Не могу не сказать, что нам надо вместе с Федеральной антимонопольной службой следить за стоимость услуг. Мы видим, что бывают ценовые скачки. Понятно, что это прерогатива федеральных надзорных органов, но мы должны как минимум с ними мониторинг проводить, отслеживать ситуацию», — отметил губернатор.

По его словам, минтранс вместе с антимонопольщиками должен отрабатывать ситуации, когда в этом сегменте появляются «ценовые сговоры и прочие антирыночные механизмы». Также власти должны предпринмать все усилия для того, чтобы все таксисты были зарегистрированы как ИП и самозанятые.

Глава минтраса Сергей Вешняков отметил, что рост цен на такси с 1 сентября составил 5%, Средняя стоимость поездки составляет на 1 октября 245 рублей, по данным месячной давности она была 236 рублей. Это повышение связано с ростом цен на топливо, часами пик, погодными условиями.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу вместе с УФАС следить за ценами на такси в Прикамье. На заседании правительства 18 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», Дмитрий Махонин поручил сделать так, чтобы цена на такси была приемлемой и соответствовала качеству услуги. «Не могу не сказать, что нам надо вместе с Федеральной антимонопольной службой следить за стоимость услуг. Мы видим, что бывают ценовые скачки. Понятно, что это прерогатива федеральных надзорных органов, но мы должны как минимум с ними мониторинг проводить, отслеживать ситуацию», — отметил губернатор. По его словам, минтранс вместе с антимонопольщиками должен отрабатывать ситуации, когда в этом сегменте появляются «ценовые сговоры и прочие антирыночные механизмы». Также власти должны предпринмать все усилия для того, чтобы все таксисты были зарегистрированы как ИП и самозанятые. Глава минтраса Сергей Вешняков отметил, что рост цен на такси с 1 сентября составил 5%, Средняя стоимость поездки составляет на 1 октября 245 рублей, по данным месячной давности она была 236 рублей. Это повышение связано с ростом цен на топливо, часами пик, погодными условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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