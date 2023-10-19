Челябинцы ринулись скупать жилье за границей города

20 октября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Самые доступные квартиры в новостройках находятся в 15-20 минутах от Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы скупают новые квартиры в жилых комплексах, расположенных за границей города, на данный момент особой популярностью пользуются микрорайоны, которые находятся на западном берегу Шершневского водохранилища, рассказал URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «На сегодня в городе наметился серьезный дефицит строящегося жилья, что диктует постоянный рост цен, особенно на доступные по стоимости квартиры. Поэтому акцент предложения и спроса сместился на жилые комплексы, находящиеся за границей города», — поделился Найденов. По словам руководителя департамента нового жилья АН «DAN недвижимость», самые доступные по цене новостройки находятся в жилых комплексах, расположенный с 15-20 минутах от города. В последнее время наиболее популярным у челябинцев считается активно застраиваемый Сосновский район. Цены в таких жилых комплексах ниже, чем в среднем по рынку. Трехкомнатную квартиру площадью 65-80 квадратных метров в таких ЖК можно купить по цене от 4,9 млн рублей, по 74 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость небольшой студии без отделки там можно приобрести за 2,3 млн рублей, а с отделкой «под ключ» за 2,8 млн рублей. При этом при покупке подобного жилья стоит учитывать такие факторы, как удаленность от центра города и не самую высокую транспортную доступность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы скупают новые квартиры в жилых комплексах, расположенных за границей города, на данный момент особой популярностью пользуются микрорайоны, которые находятся на западном берегу Шершневского водохранилища, рассказал URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «На сегодня в городе наметился серьезный дефицит строящегося жилья, что диктует постоянный рост цен, особенно на доступные по стоимости квартиры. Поэтому акцент предложения и спроса сместился на жилые комплексы, находящиеся за границей города», — поделился Найденов. По словам руководителя департамента нового жилья АН «DAN недвижимость», самые доступные по цене новостройки находятся в жилых комплексах, расположенный с 15-20 минутах от города. В последнее время наиболее популярным у челябинцев считается активно застраиваемый Сосновский район. Цены в таких жилых комплексах ниже, чем в среднем по рынку. Трехкомнатную квартиру площадью 65-80 квадратных метров в таких ЖК можно купить по цене от 4,9 млн рублей, по 74 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость небольшой студии без отделки там можно приобрести за 2,3 млн рублей, а с отделкой «под ключ» за 2,8 млн рублей. При этом при покупке подобного жилья стоит учитывать такие факторы, как удаленность от центра города и не самую высокую транспортную доступность.