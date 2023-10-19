В Пермском крае в выходные ожидаются гололед и туман

Жителей просят быть осторожными при передвижении на льду
В некоторых районах Пермского края в субботу 21 октября ожидается туман с гололедицей. Об этом сообщает официальный telegram-канал Главного управления МЧС по Пермскому краю.
«Внимание! По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром 21 октября в отдельных районах края прогнозируется туман, на дорогах гололедица», — сообщает управление.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком. Также синоптики ранее предупреждали пермяков об осадках в виде мокрого снега и возможном снегопаде.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!