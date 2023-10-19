19 октября 2023

В Пермском крае в выходные ожидаются гололед и туман

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Жителей просят быть осторожными при передвижении на льду Фото:

В некоторых районах Пермского края в субботу 21 октября ожидается туман с гололедицей. Об этом сообщает официальный telegram-канал Главного управления МЧС по Пермскому краю.

«Внимание! По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром 21 октября в отдельных районах края прогнозируется туман, на дорогах гололедица», — сообщает управление.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком. Также синоптики ранее предупреждали пермяков об осадках в виде мокрого снега и возможном снегопаде.

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В некоторых районах Пермского края в субботу 21 октября ожидается туман с гололедицей. Об этом сообщает официальный telegram-канал Главного управления МЧС по Пермскому краю. «Внимание! По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром 21 октября в отдельных районах края прогнозируется туман, на дорогах гололедица», — сообщает управление. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком. Также синоптики ранее предупреждали пермяков об осадках в виде мокрого снега и возможном снегопаде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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