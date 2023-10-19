В ХМАО рухнули цены на вторичное жилье

В Сургуте квартиры-студии подешевели почти на 20%

20 октября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Снижение цен доходит почти до 20% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость вторичного жилья. Больше всего подешевели квартиры-студии. Снижение цен на подобные объекты в городе доходит почти до 20%. «В Сургуте средняя стоимость квадратного метра среди студий составляет почти 94 тысячи рублей. В начале октября цена была около 116 тысяч. Падение составляет 19,5%», — следует из данных сервиса Restate. Снижение стоимости «однушек» и жилья с несколькими комнатами по объектам не превышает 2,5%. Незначительный спад аналитики фиксируют и на рынке новостроек — до 7%. Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что рынок новостроек в плане инвестиций пока остается нестабильным. «Нужно понимать по сроку, все конкретно высчитывать. Если просто приобретать квартиру за полную стоимость по льготной программе, то позже продать ее на тех же условиях будет сложно. Там уже ставка будет у клиентов другая, а после сдачи дома это будет вторичная недвижимость», — пояснил URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за мигрантов подорожали съемные квартиры. За счет повышенного спроса на рынке арендной недвижимости в сентябре выросли цены на однокомнатное жилье.

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость вторичного жилья. Больше всего подешевели квартиры-студии. Снижение цен на подобные объекты в городе доходит почти до 20%. «В Сургуте средняя стоимость квадратного метра среди студий составляет почти 94 тысячи рублей. В начале октября цена была около 116 тысяч. Падение составляет 19,5%», — следует из данных сервиса Restate. Снижение стоимости «однушек» и жилья с несколькими комнатами по объектам не превышает 2,5%. Незначительный спад аналитики фиксируют и на рынке новостроек — до 7%. Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что рынок новостроек в плане инвестиций пока остается нестабильным. «Нужно понимать по сроку, все конкретно высчитывать. Если просто приобретать квартиру за полную стоимость по льготной программе, то позже продать ее на тех же условиях будет сложно. Там уже ставка будет у клиентов другая, а после сдачи дома это будет вторичная недвижимость», — пояснил URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за мигрантов подорожали съемные квартиры. За счет повышенного спроса на рынке арендной недвижимости в сентябре выросли цены на однокомнатное жилье.