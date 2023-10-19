19 октября 2023

В ХМАО рухнули цены на вторичное жилье

В Сургуте квартиры-студии подешевели почти на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Снижение цен доходит почти до 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость вторичного жилья. Больше всего подешевели квартиры-студии. Снижение цен на подобные объекты в городе доходит почти до 20%.

«В Сургуте средняя стоимость квадратного метра среди студий составляет почти 94 тысячи рублей. В начале октября цена была около 116 тысяч. Падение составляет 19,5%», — следует из данных сервиса Restate. Снижение стоимости «однушек» и жилья с несколькими комнатами по объектам не превышает 2,5%. Незначительный спад аналитики фиксируют и на рынке новостроек — до 7%.

Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что рынок новостроек в плане инвестиций пока остается нестабильным. «Нужно понимать по сроку, все конкретно высчитывать. Если просто приобретать квартиру за полную стоимость по льготной программе, то позже продать ее на тех же условиях будет сложно. Там уже ставка будет у клиентов другая, а после сдачи дома это будет вторичная недвижимость», — пояснил URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за мигрантов подорожали съемные квартиры. За счет повышенного спроса на рынке арендной недвижимости в сентябре выросли цены на однокомнатное жилье.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость вторичного жилья. Больше всего подешевели квартиры-студии. Снижение цен на подобные объекты в городе доходит почти до 20%. «В Сургуте средняя стоимость квадратного метра среди студий составляет почти 94 тысячи рублей. В начале октября цена была около 116 тысяч. Падение составляет 19,5%», — следует из данных сервиса Restate. Снижение стоимости «однушек» и жилья с несколькими комнатами по объектам не превышает 2,5%. Незначительный спад аналитики фиксируют и на рынке новостроек — до 7%. Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что рынок новостроек в плане инвестиций пока остается нестабильным. «Нужно понимать по сроку, все конкретно высчитывать. Если просто приобретать квартиру за полную стоимость по льготной программе, то позже продать ее на тех же условиях будет сложно. Там уже ставка будет у клиентов другая, а после сдачи дома это будет вторичная недвижимость», — пояснил URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за мигрантов подорожали съемные квартиры. За счет повышенного спроса на рынке арендной недвижимости в сентябре выросли цены на однокомнатное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...