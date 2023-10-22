В месте, где заехала колонна с гумпомощью в секторе Газа, произошли взрывы

В секторе Газа, в районе пропускного пункта «Рафах», раздались взрывы. Ранее через этот КПП в город въехали грузовики с гуманитарной помощью, передает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
По данным телеканала, звуки взрывов слышны с палестинской стороны КПП. Уточняется, что колонна с гумпомощью, ранее выехавшая из Египта все еще находится на территории пограничного перехода,
После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября Иерусалим устроил полную блокаду сектора Газа. Также еврейское государство неоднократно наносило авиаудары по объектам в городе.
Ранее стало известно, что через «Рафах» заехали 17 колонн с гуманитарной помощью для жителей Газы. МЧС России также было причастно к отправке различных продуктов питания для палестинцев по указу президента РФ Владимира Путина.
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