В месте, где заехала колонна с гумпомощью в секторе Газа, произошли взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, фура, грузовой терминал, перевозка грузов, автоперевозки
Колонна с гумпомощью, находится в пределах КПП в Газе, где произошли взрывы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа, в районе пропускного пункта «Рафах», раздались взрывы. Ранее через этот КПП в город въехали грузовики с гуманитарной помощью, передает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По данным телеканала, звуки взрывов слышны с палестинской стороны КПП. Уточняется, что колонна с гумпомощью, ранее выехавшая из Египта все еще находится на территории пограничного перехода, заявили в СМИ.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября Иерусалим устроил полную блокаду сектора Газа. Также еврейское государство неоднократно наносило авиаудары по объектам в городе.

Ранее стало известно, что через «Рафах» заехали 17 колонн с гуманитарной помощью для жителей Газы. МЧС России также было причастно к отправке различных продуктов питания для палестинцев по указу президента РФ Владимира Путина.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В секторе Газа, в районе пропускного пункта «Рафах», раздались взрывы. Ранее через этот КПП в город въехали грузовики с гуманитарной помощью, передает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. По данным телеканала, звуки взрывов слышны с палестинской стороны КПП. Уточняется, что колонна с гумпомощью, ранее выехавшая из Египта все еще находится на территории пограничного перехода, заявили в СМИ. После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября Иерусалим устроил полную блокаду сектора Газа. Также еврейское государство неоднократно наносило авиаудары по объектам в городе. Ранее стало известно, что через «Рафах» заехали 17 колонн с гуманитарной помощью для жителей Газы. МЧС России также было причастно к отправке различных продуктов питания для палестинцев по указу президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...