На Украине серьезно повреждена одна из теплоэлектростанций

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Вечерний Магнитогорск, трубы дымят, утро, тэц, смог, магнитогорск, экология
Украинские энергетики пытаются устранить повреждение теплоэлектростанции ДТЭК Фото:

На Украине серьезно повреждено оборудование на одной из теплоэлектростанций. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики приступили к ликвидации их последствий», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДТЭК.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти абсолютно не готовы к отопительному сезону. По его словам, власти подготовили в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо на зиму. Энергетическая система не сможет обеспечить необходимым количеством электроэнергии и тепла оставшееся на Украине население, отметил экс-премьер.

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На Украине серьезно повреждено оборудование на одной из теплоэлектростанций. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК. «В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики приступили к ликвидации их последствий», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДТЭК. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти абсолютно не готовы к отопительному сезону. По его словам, власти подготовили в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо на зиму. Энергетическая система не сможет обеспечить необходимым количеством электроэнергии и тепла оставшееся на Украине население, отметил экс-премьер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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