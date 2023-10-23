На Украине серьезно повреждена одна из теплоэлектростанций

23 октября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Украинские энергетики пытаются устранить повреждение теплоэлектростанции ДТЭК Фото: Илья Московец © URA.RU На Украине серьезно повреждено оборудование на одной из теплоэлектростанций. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК. «В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики приступили к ликвидации их последствий», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДТЭК. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти абсолютно не готовы к отопительному сезону. По его словам, власти подготовили в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо на зиму. Энергетическая система не сможет обеспечить необходимым количеством электроэнергии и тепла оставшееся на Украине население, отметил экс-премьер.

На Украине серьезно повреждено оборудование на одной из теплоэлектростанций. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК. «В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики приступили к ликвидации их последствий», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДТЭК. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти абсолютно не готовы к отопительному сезону. По его словам, власти подготовили в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо на зиму. Энергетическая система не сможет обеспечить необходимым количеством электроэнергии и тепла оставшееся на Украине население, отметил экс-премьер.