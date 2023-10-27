Utair заставил контрактника, летевшего на СВО, заплатить за лишний багаж

В аэропорту Ханты-Мансийска контрактнику СВО пришлось заплатить за тактический рюкзак Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники аэропорта в Ханты-Мансийске потребовали с контрактника, летевшего на СВО, оплату за снаряжение, которое не вписывалось в нормы провоза багажа авиакомпании Utair. Военный сообщил URA.RU, что он подписал контракт и по военному платежному документу Минобороны приобрел билет на самолет в Тюмень, чтобы направиться к месту службы.

«В военкомате, где выдавали платежные документы, и в агентстве, где я брал билет, утверждали, что ничего дополнительно оплачивать в аэропорту не надо. При регистрации на самолет в Ханты-Мансийске сотрудники аэропорта попросили доплатить за перевес багажа, объяснив, что таковы требования авиакомпании Utair», — рассказал военный.

В стоимость перелета из Ханты-Мансийска в Тюмень были включены ручная кладь до 15 кг и багаж до 20 кг. С собой у мужчины была большая сумка и два рюкзака. За тактический рюкзак, где было собрано снаряжение, выданное в военкомате, пришлось платить — он не вписывался в установленные нормы.

Мужчина оплатил багаж, чтобы попасть на самолет, но написал претензию компании Utair и в прокуратуру. «Случается, что контрактники, направляющиеся на СВО, едут без денег. Хотелось бы, чтобы они избежали подобной неприятности», — поделился военный.

В аэропорту на вопрос корреспондента URA.RU не ответили. Агентство направило запрос в Utair c просьбой объяснить правила компании, которыми руководствовались сотрудники аэропорта. В авиакомпании проверяют полученную информацию.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту стали строже проверять параметры ручной клади у пассажиров авиакомпании Utair. Дополнительную оплату требуют за багаж, который немного отклоняется от нормы.