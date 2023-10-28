28 октября 2023
27 октября 2023

В городе челябинских атомщиков нашли четыре килограмма марихуаны

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
В полиции установили личность драгдилера Фото:

В ЗАТО Трехгорный (Челябинская область) полицейские изъяли почти четыре килограмма марихуаны у ранее не судимого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На крупный канал сбыта полиция смогла выйти после задержания местного жителя. При личном досмотре у него нашли пакет с марихуаной массой около 20 граммов. Выяснилось, что он приобрел наркозелье для личного потребления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полицейском главке отметили, что оперативники установили личность драгдилера, который сбыл жителю Трехгорного каннабис. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1977 года рождения. При обыске в его гараже полицейские обнаружили три пластиковые емкости объемом 10 литров. В них нашли почти четыре килограмма марихуаны.

В отношении 46-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении покупателя марихуаны.

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В ЗАТО Трехгорный (Челябинская область) полицейские изъяли почти четыре килограмма марихуаны у ранее не судимого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «На крупный канал сбыта полиция смогла выйти после задержания местного жителя. При личном досмотре у него нашли пакет с марихуаной массой около 20 граммов. Выяснилось, что он приобрел наркозелье для личного потребления», — сообщили в пресс-службе ведомства. В полицейском главке отметили, что оперативники установили личность драгдилера, который сбыл жителю Трехгорного каннабис. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1977 года рождения. При обыске в его гараже полицейские обнаружили три пластиковые емкости объемом 10 литров. В них нашли почти четыре килограмма марихуаны. В отношении 46-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении покупателя марихуаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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