В городе челябинских атомщиков нашли четыре килограмма марихуаны

В ЗАТО Трехгорный (Челябинская область) полицейские изъяли почти четыре килограмма марихуаны у ранее не судимого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«На крупный канал сбыта полиция смогла выйти после задержания местного жителя. При личном досмотре у него нашли пакет с марихуаной массой около 20 граммов. Выяснилось, что он приобрел наркозелье для личного потребления», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В полицейском главке отметили, что оперативники установили личность драгдилера, который сбыл жителю Трехгорного каннабис. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1977 года рождения. При обыске в его гараже полицейские обнаружили три пластиковые емкости объемом 10 литров. В них нашли почти четыре килограмма марихуаны.
В отношении 46-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении покупателя марихуаны.
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