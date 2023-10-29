Соратник беглого пермского депутата вернулся из США и неожиданно полюбил тему СВО

Один из ближайших соратников пермского депутата заксобрания Ильи Лисняка, Михаил Нецветаев, начал помогать участникам спецоперации, вернувшись из США. На своих страницах в соцсетях экс-руководитель Пермского молодежного центра размещает посты, в которых призывает бойцов СВО и их родственников обращаться к нему лично для решения вопросов с получением выплат и льгот.
«Всеми проблемными моментами, связанными с выплатами и льготами в Пермском крае буду заниматься сам, помогу, чем смогу», — написал в своем telegram-канале Нецветаев. Одновременно с этим общественник обвиняет власти Пермского края в невнимании к проблемам военнослужащих.
В пермской политтусовке поведение Нецветаева называют не иначе, как политическим самопиаром. Источники URA.RU обращают внимание на то, что несколько месяцев он провел в стране, которая открыто поддерживает Украину, а вернувшись домой, внезапно озаботился проблемами участников спецоперации.
«Возникает закономерный вопрос: как желание защитить участников СВО сочетается с недавним длительным нахождением Нецветаева на территории главного геополитического противника России, активно помогающего ВСУ? Или одно на самом деле логически вытекает из другого, и соратник Лисняка просто работает по утвержденному для него кем-то плану?» — задается вопросом собеседник URA.RU.
Сам Лисняк еще летом покинул пределы России на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела. Ранее стало известно, что его ближайшая соратница решила ликвидировать медиабизнес, подконтрольный депутату.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.