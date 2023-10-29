29 октября 2023

Соратник беглого пермского депутата вернулся из США и неожиданно полюбил тему СВО

Пермский общественник Нецветаев решил помогать бойцам СВО, вернувшись из США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью. Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области. Екатеринбург, сложенные пальцы, руки
Михаил Нецветаев посоветовал участникам СВО и родственникам обращаться к нему лично для решения тех или иных вопросов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из ближайших соратников пермского депутата заксобрания Ильи Лисняка, Михаил Нецветаев, начал помогать участникам спецоперации, вернувшись из США. На своих страницах в соцсетях экс-руководитель Пермского молодежного центра размещает посты, в которых призывает бойцов СВО и их родственников обращаться к нему лично для решения вопросов с получением выплат и льгот.

«Всеми проблемными моментами, связанными с выплатами и льготами в Пермском крае буду заниматься сам, помогу, чем смогу», — написал в своем telegram-канале Нецветаев. Одновременно с этим общественник обвиняет власти Пермского края в невнимании к проблемам военнослужащих.

В пермской политтусовке поведение Нецветаева называют не иначе, как политическим самопиаром. Источники URA.RU обращают внимание на то, что несколько месяцев он провел в стране, которая открыто поддерживает Украину, а вернувшись домой, внезапно озаботился проблемами участников спецоперации.

«Возникает закономерный вопрос: как желание защитить участников СВО сочетается с недавним длительным нахождением Нецветаева на территории главного геополитического противника России, активно помогающего ВСУ? Или одно на самом деле логически вытекает из другого, и соратник Лисняка просто работает по утвержденному для него кем-то плану?» — задается вопросом собеседник URA.RU.

Сам Лисняк еще летом покинул пределы России на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела. Ранее стало известно, что его ближайшая соратница решила ликвидировать медиабизнес, подконтрольный депутату.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из ближайших соратников пермского депутата заксобрания Ильи Лисняка, Михаил Нецветаев, начал помогать участникам спецоперации, вернувшись из США. На своих страницах в соцсетях экс-руководитель Пермского молодежного центра размещает посты, в которых призывает бойцов СВО и их родственников обращаться к нему лично для решения вопросов с получением выплат и льгот. «Всеми проблемными моментами, связанными с выплатами и льготами в Пермском крае буду заниматься сам, помогу, чем смогу», — написал в своем telegram-канале Нецветаев. Одновременно с этим общественник обвиняет власти Пермского края в невнимании к проблемам военнослужащих. В пермской политтусовке поведение Нецветаева называют не иначе, как политическим самопиаром. Источники URA.RU обращают внимание на то, что несколько месяцев он провел в стране, которая открыто поддерживает Украину, а вернувшись домой, внезапно озаботился проблемами участников спецоперации. «Возникает закономерный вопрос: как желание защитить участников СВО сочетается с недавним длительным нахождением Нецветаева на территории главного геополитического противника России, активно помогающего ВСУ? Или одно на самом деле логически вытекает из другого, и соратник Лисняка просто работает по утвержденному для него кем-то плану?» — задается вопросом собеседник URA.RU. Сам Лисняк еще летом покинул пределы России на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела. Ранее стало известно, что его ближайшая соратница решила ликвидировать медиабизнес, подконтрольный депутату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...