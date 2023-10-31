31 октября 2023

Пермский театр ставит оперу с оркестром из пылесосов и блендеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пылесос и другая техника будут играть «вживую» Фото:

Пермский театр «Сцена-Молот» готовит для зрителей премьерную оперу «Сережа очень тупой» (16+) по пьесе Дмитрия Данилова. Авторы обещают на сцене большое количество бытовой техники, которая оживет. Телевизоры, блендеры, стиральные машины и другие гаджеты станут оркестром.

«Инструментальная составляющая оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ отдана оркестру, как в обычном спектакле этого жанра. Только состоит этот оркестр из весьма непривычных инструментов: холодильников, пылесосов, телевизоров, тостеров, плазменных панелей, плит, тренажеров, стиральных и посудомоечных машин, блендеров», — сообщает театр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы собрать звуки разных бытовых приборов в одну партитуру, авторы создали специальный midi-интерфейс. Благодаря ему бытовая техника будет звучать в спектакле «вживую», как традиционные оркестры.

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Пермский театр «Сцена-Молот» готовит для зрителей премьерную оперу «Сережа очень тупой» (16+) по пьесе Дмитрия Данилова. Авторы обещают на сцене большое количество бытовой техники, которая оживет. Телевизоры, блендеры, стиральные машины и другие гаджеты станут оркестром. «Инструментальная составляющая оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ отдана оркестру, как в обычном спектакле этого жанра. Только состоит этот оркестр из весьма непривычных инструментов: холодильников, пылесосов, телевизоров, тостеров, плазменных панелей, плит, тренажеров, стиральных и посудомоечных машин, блендеров», — сообщает театр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Чтобы собрать звуки разных бытовых приборов в одну партитуру, авторы создали специальный midi-интерфейс. Благодаря ему бытовая техника будет звучать в спектакле «вживую», как традиционные оркестры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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