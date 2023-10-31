Пермский театр ставит оперу с оркестром из пылесосов и блендеров

Пермский театр «Сцена-Молот» готовит для зрителей премьерную оперу «Сережа очень тупой» (16+) по пьесе Дмитрия Данилова. Авторы обещают на сцене большое количество бытовой техники, которая оживет. Телевизоры, блендеры, стиральные машины и другие гаджеты станут оркестром.
«Инструментальная составляющая оперы Владимира Раннева „Сережа очень тупой“ отдана оркестру, как в обычном спектакле этого жанра. Только состоит этот оркестр из весьма непривычных инструментов: холодильников, пылесосов, телевизоров, тостеров, плазменных панелей, плит, тренажеров, стиральных и посудомоечных машин, блендеров», — сообщает театр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы собрать звуки разных бытовых приборов в одну партитуру, авторы создали специальный midi-интерфейс. Благодаря ему бытовая техника будет звучать в спектакле «вживую», как традиционные оркестры.
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