Президентский фонд начал принимать документы бойцов ЧВК для получения льгот 03 ноября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 + В Минобороны создана специальная комиссия для помощи бойцам ЧВК «Вагнер» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента России Владимира Путина, начал принимать документы бойцов частных военных компаний для выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба фонда. «На данный момент в филиалах фонда „Защитники Отечества“ приступили к сбору комплектов документов от бойцов ЧВК „Вагнер“», — заявили в фонде, передает ТАСС. Уточняется, что часть собранных документов уже передали в профильную комиссию Минобороны. Филиалы фонда обещают полностью содействовать в подготовке документов, нужных для получения удостоверения ветерана боевых действий. Отмечается, что «Защитники Отечества» активно взаимодействует с Минобороны по вопросам оформления этих документов бойцам ЧВК. В Министерстве даже создана специальная комиссия, конкретно занимающаяся помощью бывшим членам ЧВК «Вагнер». Ранее сообщалось, что Минобороны начало оформление ветеранских удостоверений для бойцов ЧВК «Вагнер». Владимир Путин говорил о приравнивании социальных прав бойцов ЧВК и военнослужащих ВС РФ еще зимой 2023 года. Фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента России Владимира Путина, начал принимать документы бойцов частных военных компаний для выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба фонда. «На данный момент в филиалах фонда „Защитники Отечества“ приступили к сбору комплектов документов от бойцов ЧВК „Вагнер“», — заявили в фонде, передает ТАСС. Уточняется, что часть собранных документов уже передали в профильную комиссию Минобороны. Филиалы фонда обещают полностью содействовать в подготовке документов, нужных для получения удостоверения ветерана боевых действий. Отмечается, что «Защитники Отечества» активно взаимодействует с Минобороны по вопросам оформления этих документов бойцам ЧВК. В Министерстве даже создана специальная комиссия, конкретно занимающаяся помощью бывшим членам ЧВК «Вагнер». Ранее сообщалось, что Минобороны начало оформление ветеранских удостоверений для бойцов ЧВК «Вагнер». Владимир Путин говорил о приравнивании социальных прав бойцов ЧВК и военнослужащих ВС РФ еще зимой 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям