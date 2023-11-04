Патрушев: Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия

Россия оставила позади себя своих конкурентов в области ядерного оружия, заявил Николай Патрушев
Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного оружия. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления на марафоне «Знание».
«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», — заявил Патрушев. Он добавил, что Россия стала обладателем уникальных стратегических вооружений, включая гиперзвуковое оружие, которое обеспечивает безопасность на протяжении десятилетий.
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