Патрушев: Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
Россия оставила позади себя своих конкурентов в области ядерного оружия, заявил Николай Патрушев Фото:

Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного оружия. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления на марафоне «Знание».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», — заявил Патрушев. Он добавил, что Россия стала обладателем уникальных стратегических вооружений, включая гиперзвуковое оружие, которое обеспечивает безопасность на протяжении десятилетий.

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Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного оружия. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления на марафоне «Знание». «Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», — заявил Патрушев. Он добавил, что Россия стала обладателем уникальных стратегических вооружений, включая гиперзвуковое оружие, которое обеспечивает безопасность на протяжении десятилетий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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