В Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов, 22\16 молодой человек 2001 года рождения сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько часов.
«Мужчина 2001 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ172413, после осуществления разгрузки продуктов питания в торговый павильон, при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения. В результате происшествия пешеход получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в Первоуральскую больницу, где спустя несколько часов скончалась», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. По факту ДТП проводится проверка.
Стаж водителя составляет менее года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Отмечается, что на момент ДТП он был трезв.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.