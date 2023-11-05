05 ноября 2023

В Свердловской области водитель «Газели» насмерть сбил пенсионерку. Видео

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов, 22\16 молодой человек 2001 года рождения сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько часов.

«Мужчина 2001 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ172413, после осуществления разгрузки продуктов питания в торговый павильон, при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения. В результате происшествия пешеход получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в Первоуральскую больницу, где спустя несколько часов скончалась», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. По факту ДТП проводится проверка.

Стаж водителя составляет менее года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Отмечается, что на момент ДТП он был трезв.

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В Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов, 22\16 молодой человек 2001 года рождения сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько часов. «Мужчина 2001 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ172413, после осуществления разгрузки продуктов питания в торговый павильон, при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения. В результате происшествия пешеход получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в Первоуральскую больницу, где спустя несколько часов скончалась», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. По факту ДТП проводится проверка. Стаж водителя составляет менее года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Отмечается, что на момент ДТП он был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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