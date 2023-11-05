По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов, 22\16 молодой человек 2001 года рождения сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась в больнице спустя несколько часов.

«Мужчина 2001 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ172413, после осуществления разгрузки продуктов питания в торговый павильон, при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на пешехода, женщину 1946 года рождения. В результате происшествия пешеход получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в Первоуральскую больницу, где спустя несколько часов скончалась», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. По факту ДТП проводится проверка.

Стаж водителя составляет менее года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Отмечается, что на момент ДТП он был трезв.