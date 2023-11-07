В Челябинске отменили концерт певца Чумакова

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Концерт Чумакова перенесли на неопределенный срок Фото:

В Челябинске на неопределенный срок перенесли концерт певца Алексея Чумакова, запланированный на 10 ноября. Информацию об этом URA.RU подтвердил директор городских зрелищных касс Илья Белов.

«Концерт действительно переносится. О причинах мне неизвестно», — сообщил URA.RU Белов. Директор касс также назвал возможные причины отмены.

Новая дата концерта пока не известна. Белов отметил, что среди факторов переноса или отмены концерта может быть смена площадки. Так организаторы повышают рентабельность выступления, меняя вместительность зала в зависимости от количества проданных билетов. Однако, директор касс уточнил, что это лишь одна из предполагаемых причин.

Чумаков выпускает свои песни с 2006 года. Среди хитов певца такие треки как «Счастье», «Арабская ночь» и «Девочка, девушка, женщина». Артист также снялся в семи российских фильмах и вел передачи на телевидении.

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В Челябинске на неопределенный срок перенесли концерт певца Алексея Чумакова, запланированный на 10 ноября. Информацию об этом URA.RU подтвердил директор городских зрелищных касс Илья Белов. «Концерт действительно переносится. О причинах мне неизвестно», — сообщил URA.RU Белов. Директор касс также назвал возможные причины отмены. Новая дата концерта пока не известна. Белов отметил, что среди факторов переноса или отмены концерта может быть смена площадки. Так организаторы повышают рентабельность выступления, меняя вместительность зала в зависимости от количества проданных билетов. Однако, директор касс уточнил, что это лишь одна из предполагаемых причин. Чумаков выпускает свои песни с 2006 года. Среди хитов певца такие треки как «Счастье», «Арабская ночь» и «Девочка, девушка, женщина». Артист также снялся в семи российских фильмах и вел передачи на телевидении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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