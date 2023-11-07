Суд прекратил дело о банкротстве аэропорта пермского экс-депутата

Пермский суд прекратил дело о банкротстве ООО «Аэропорт «Березники»

Постоянное авиасообщение с Березниками было закрыто в 2003 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аэропорт «Березники», принадлежащему бывшему депутату регионального заксобрания Александру Флегинскому. С соответствующим исковым заявлением в суд ранее обратилась межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом. Сумма долговых претензий составила 1,8 млн рублей.

«Арбитражный суд Пермского края, информация о принятом судебном акте. Прекратить производство по делу о признании банкротом ООО «Аэропорт «Березники»», — указано в судебной картотеке. Полный текст решения пока что не опубликован. Ранее в определении суда сообщалось, что для прекращения производства по делу должнику предлагается погасить имеющуюся задолженность.

Постоянное авиасообщение с Березниками закрыли в 2003 году по причине его убыточности. Муниципальный аэропорт тогда признали банкротом, а его имущество передали на баланс края и приватизировали. В 2008 году активы за 61,7 млн рублей приобрел бизнесмен Александр Флегинский, который на то время также являлся депутатом заксобрания Пермского края. В имущественный комплекс воздушной гавани входят аэровокзал с пропускной способностью 50 человек в час, котельная, здание управления, автомобильная база и ремонтные мастерские. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 1,5 тысячи метров.

На данный момент аэропорт не сертифицирован для приема самолетов. В 2021 году пермские власти рассматривали возможность его приобретения в краевую собственность. Актив также выставлялся на продажу через голландский аукцион.