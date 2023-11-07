Авиаперевозчики получат субсидии на 11 рейсов из Челябинска

08 ноября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В следующем году в перечень субсидируемых направлений впервые войдет Калининград Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год вошли 11 рейсов из Челябинска. Как сообщает пресс-служба регионального миндортранса, перечень утвержден приказом Росавиации. «11 маршрутов из Челябинска получат субсидии в следующем году. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград», — сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо Челябинска, будут просубсидированы и два рейса из Магнитогорска — в Екатеринбург и Минеральные Воды. В ведомстве уточнили, что полеты из Челябинска в Калининград вошли в перечень субсидий впервые.

В перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год вошли 11 рейсов из Челябинска. Как сообщает пресс-служба регионального миндортранса, перечень утвержден приказом Росавиации. «11 маршрутов из Челябинска получат субсидии в следующем году. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград», — сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо Челябинска, будут просубсидированы и два рейса из Магнитогорска — в Екатеринбург и Минеральные Воды. В ведомстве уточнили, что полеты из Челябинска в Калининград вошли в перечень субсидий впервые.