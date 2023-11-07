07 ноября 2023

Авиаперевозчики получат субсидии на 11 рейсов из Челябинска

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
В следующем году в перечень субсидируемых направлений впервые войдет Калининград Фото:

В перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год вошли 11 рейсов из Челябинска. Как сообщает пресс-служба регионального миндортранса, перечень утвержден приказом Росавиации.

«11 маршрутов из Челябинска получат субсидии в следующем году. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо Челябинска, будут просубсидированы и два рейса из Магнитогорска — в Екатеринбург и Минеральные Воды. В ведомстве уточнили, что полеты из Челябинска в Калининград вошли в перечень субсидий впервые.

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В перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год вошли 11 рейсов из Челябинска. Как сообщает пресс-служба регионального миндортранса, перечень утвержден приказом Росавиации. «11 маршрутов из Челябинска получат субсидии в следующем году. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград», — сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо Челябинска, будут просубсидированы и два рейса из Магнитогорска — в Екатеринбург и Минеральные Воды. В ведомстве уточнили, что полеты из Челябинска в Калининград вошли в перечень субсидий впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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