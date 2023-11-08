Мэр Ханты-Мансийска объяснил, куда жаловаться на неубранный снег

Жители Ханты-Мансийска смогут оставлять заявки на уборку снега через соцсети

09 ноября 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал, что обратиться к коммунальщикам можно через соцсети и «Госуслуги» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин рассказал, куда горожане смогут обратиться по вопросам уборки и вывоза снега. Заявки хантымансийцев будут приниматься через соцсети, портал «Госуслуги» и телефон диспетчерской службы. Об этом мэр города написал в своем telegram-канале. «Если у вас возникнут вопросы по уборке дорог и вывозе снега, получить необходимые сведения вы можете, написав в группу „Ханты-Мансийск | Онлайн“ в социальных сетях „ВКонтакте“ или „Одноклассники“. Обращения также принимаются через сервис „Госуслуги. Решаем вместе“ на стартовой странице портала органов местного самоуправления admhmansy.ru. Кроме этого — телефон диспетчерской МДЭП: +7 (3467) 35—99—59», — сообщил Ряшин в публикации. Сообщается, что планируется расчистить 165 километров улиц и дорог. Для этого задействуют 150 рабочих и 84 единицы техники из автопарка МДЭП: погрузчики, самосвалы, тракторы.

Глава Ханты-Мансийска (ХМАО) Максим Ряшин рассказал, куда горожане смогут обратиться по вопросам уборки и вывоза снега. Заявки хантымансийцев будут приниматься через соцсети, портал «Госуслуги» и телефон диспетчерской службы. Об этом мэр города написал в своем telegram-канале. «Если у вас возникнут вопросы по уборке дорог и вывозе снега, получить необходимые сведения вы можете, написав в группу „Ханты-Мансийск | Онлайн“ в социальных сетях „ВКонтакте“ или „Одноклассники“. Обращения также принимаются через сервис „Госуслуги. Решаем вместе“ на стартовой странице портала органов местного самоуправления admhmansy.ru. Кроме этого — телефон диспетчерской МДЭП: +7 (3467) 35—99—59», — сообщил Ряшин в публикации. Сообщается, что планируется расчистить 165 километров улиц и дорог. Для этого задействуют 150 рабочих и 84 единицы техники из автопарка МДЭП: погрузчики, самосвалы, тракторы.