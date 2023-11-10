Развлечения Спорт Россиянин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо 10 ноября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 + Чемпионат проходит в Грузии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Россиянин Саян Хертек взял золотую медаль на чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает ТАСС. В финале он встретился с представителем Грузии Вахтанги Чидрашвили. Хертек взял оба раунда. «Россиянин Саян Хертек завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ереване», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в финале Хертек встретился с Чидрашвили, взяв оба раунда. Чемпионат проходит в Грузии. Ранее стало известно, что российская самбистка одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Она стала первой гражданской РФ, которая добилась такого успеха в соревновании. Россиянин Саян Хертек взял золотую медаль на чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает ТАСС. В финале он встретился с представителем Грузии Вахтанги Чидрашвили. Хертек взял оба раунда. «Россиянин Саян Хертек завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ереване», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в финале Хертек встретился с Чидрашвили, взяв оба раунда. Чемпионат проходит в Грузии. Ранее стало известно, что российская самбистка одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Она стала первой гражданской РФ, которая добилась такого успеха в соревновании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям