Россиянин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо

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Кубок полномочного представителя президента по самбо. Тюмень, прием, самбо
Чемпионат проходит в Грузии Фото:

Россиянин Саян Хертек взял золотую медаль на чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает ТАСС. В финале он встретился с представителем Грузии Вахтанги Чидрашвили. Хертек взял оба раунда.

«Россиянин Саян Хертек завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ереване», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в финале Хертек встретился с Чидрашвили, взяв оба раунда. Чемпионат проходит в Грузии.

Ранее стало известно, что российская самбистка одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Она стала первой гражданской РФ, которая добилась такого успеха в соревновании.

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Россиянин Саян Хертек взял золотую медаль на чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает ТАСС. В финале он встретился с представителем Грузии Вахтанги Чидрашвили. Хертек взял оба раунда. «Россиянин Саян Хертек завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ереване», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в финале Хертек встретился с Чидрашвили, взяв оба раунда. Чемпионат проходит в Грузии. Ранее стало известно, что российская самбистка одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Она стала первой гражданской РФ, которая добилась такого успеха в соревновании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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