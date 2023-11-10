Россиянин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо

Чемпионат проходит в Грузии
Россиянин Саян Хертек взял золотую медаль на чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает ТАСС. В финале он встретился с представителем Грузии Вахтанги Чидрашвили. Хертек взял оба раунда.
«Россиянин Саян Хертек завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ереване», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в финале Хертек встретился с Чидрашвили, взяв оба раунда. Чемпионат проходит в Грузии.
Ранее стало известно, что российская самбистка одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Она стала первой гражданской РФ, которая добилась такого успеха в соревновании.
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