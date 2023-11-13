В России предложили назначать маткапитал по прогрессивной шкале

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В России может появится индексация материнского капитала для каждого последующего ребенка, заявил Андрей Клепач Фото:

В России возникла необходимость пересмотра системы выплат материнского капитала с введением прогрессивной шкалы. Об этом заявил руководитель Института исследований и экспертизы ВЭБа Андрей Клепач.

«Необходимо изменить систему выплат материнского капитала и установить прогрессивную шкалу», — передает слова Клепача «Лента.ру». Он добавил, что возможно несколько методов стимулирования рождаемости. Одним из них является введение прогрессивной системы выплат в зависимости от очередности рождения и индексацию материнского капитала для каждого последующего ребенка в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов.

Также Клепач предложил расширить практику социальной ответственности для крупного бизнеса, включая перечисление выплат на детей сотрудникам и предоставление многодетным семьям автомобиля при рождении четвертого ребенка. В настоящее время большая часть материнского капитала выплачивается на первого ребенка, что, по мнению эксперта, стимулирует малочисленность вторых и последующих детей. Также он отметил, что выплаты многодетным семьям осуществляются только при наличии низких доходов, и предложил расширить эти меры.

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В России возникла необходимость пересмотра системы выплат материнского капитала с введением прогрессивной шкалы. Об этом заявил руководитель Института исследований и экспертизы ВЭБа Андрей Клепач. «Необходимо изменить систему выплат материнского капитала и установить прогрессивную шкалу», — передает слова Клепача «Лента.ру». Он добавил, что возможно несколько методов стимулирования рождаемости. Одним из них является введение прогрессивной системы выплат в зависимости от очередности рождения и индексацию материнского капитала для каждого последующего ребенка в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов. Также Клепач предложил расширить практику социальной ответственности для крупного бизнеса, включая перечисление выплат на детей сотрудникам и предоставление многодетным семьям автомобиля при рождении четвертого ребенка. В настоящее время большая часть материнского капитала выплачивается на первого ребенка, что, по мнению эксперта, стимулирует малочисленность вторых и последующих детей. Также он отметил, что выплаты многодетным семьям осуществляются только при наличии низких доходов, и предложил расширить эти меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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