В России предложили назначать маткапитал по прогрессивной шкале

В России возникла необходимость пересмотра системы выплат материнского капитала с введением прогрессивной шкалы. Об этом заявил руководитель Института исследований и экспертизы ВЭБа Андрей Клепач.
«Необходимо изменить систему выплат материнского капитала и установить прогрессивную шкалу», — передает слова Клепача «Лента.ру». Он добавил, что возможно несколько методов стимулирования рождаемости. Одним из них является введение прогрессивной системы выплат в зависимости от очередности рождения и индексацию материнского капитала для каждого последующего ребенка в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов.
Также Клепач предложил расширить практику социальной ответственности для крупного бизнеса, включая перечисление выплат на детей сотрудникам и предоставление многодетным семьям автомобиля при рождении четвертого ребенка. В настоящее время большая часть материнского капитала выплачивается на первого ребенка, что, по мнению эксперта, стимулирует малочисленность вторых и последующих детей. Также он отметил, что выплаты многодетным семьям осуществляются только при наличии низких доходов, и предложил расширить эти меры.
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