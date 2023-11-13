Свердловский «клуб олигархов» собирается на неформальный разговор с властью

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Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, пумпянский дмитрий
Президентом СОСПП является Дмитрий Пумпянский Фото:

Ежегодное заседание президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) состоится 15 ноября. На мероприятии, как стало известно URA.RU, ожидаются полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Собрание президиума — ежегодная процедура, на которой обсуждают развитие промышленности региона и формируют рекомендации на следующие 12 месяцев. Всего в президиум, согласно данным с сайта СОСПП на 2022 год, входят 34 человека. В повестке их встречи «без галстуков» 15 ноября как минимум две волнующие крупный бизнес темы — транспорт и логистика.

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Ежегодное заседание президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) состоится 15 ноября. На мероприятии, как стало известно URA.RU, ожидаются полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Собрание президиума — ежегодная процедура, на которой обсуждают развитие промышленности региона и формируют рекомендации на следующие 12 месяцев. Всего в президиум, согласно данным с сайта СОСПП на 2022 год, входят 34 человека. В повестке их встречи «без галстуков» 15 ноября как минимум две волнующие крупный бизнес темы — транспорт и логистика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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