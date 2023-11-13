Свердловский «клуб олигархов» собирается на неформальный разговор с властью

13 ноября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Президентом СОСПП является Дмитрий Пумпянский Фото: Размик Закарян © URA.RU Ежегодное заседание президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) состоится 15 ноября. На мероприятии, как стало известно URA.RU, ожидаются полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Собрание президиума — ежегодная процедура, на которой обсуждают развитие промышленности региона и формируют рекомендации на следующие 12 месяцев. Всего в президиум, согласно данным с сайта СОСПП на 2022 год, входят 34 человека. В повестке их встречи «без галстуков» 15 ноября как минимум две волнующие крупный бизнес темы — транспорт и логистика.

Ежегодное заседание президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) состоится 15 ноября. На мероприятии, как стало известно URA.RU, ожидаются полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Собрание президиума — ежегодная процедура, на которой обсуждают развитие промышленности региона и формируют рекомендации на следующие 12 месяцев. Всего в президиум, согласно данным с сайта СОСПП на 2022 год, входят 34 человека. В повестке их встречи «без галстуков» 15 ноября как минимум две волнующие крупный бизнес темы — транспорт и логистика.