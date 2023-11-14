Детей мигрантов в школах ждет диагностика на знание русского языка

14 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дети мигрантов будут изучать русский язык в дополнительные часы Фото: Анна Майорова © URA.RU В школах для детей мигрантов введут диагностику, которая поможет узнать их уровень владения русским языком. В результате подобной диагностической деятельности для учеников могут быть введены дополнительные курсы или часы по изучению русского. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Мы внесли в порядок организации и осуществления образовательной деятельности (изменения — прим. ред.), которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком», — объяснил Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка. Он добавил, что в результате подобной диагностики в школах могут быть введены дополнительные часы или курсы, во время которых дети мигрантов будут изучать русский язык. Это будет сделано в рамках дополнительного образования. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал адаптировать детей мигрантов к языковой и культурной среде России. По словам президента, так мигранты перестанут создавать проблемы для школ в стране.

В школах для детей мигрантов введут диагностику, которая поможет узнать их уровень владения русским языком. В результате подобной диагностической деятельности для учеников могут быть введены дополнительные курсы или часы по изучению русского. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Мы внесли в порядок организации и осуществления образовательной деятельности (изменения — прим. ред.), которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком», — объяснил Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка. Он добавил, что в результате подобной диагностики в школах могут быть введены дополнительные часы или курсы, во время которых дети мигрантов будут изучать русский язык. Это будет сделано в рамках дополнительного образования. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал адаптировать детей мигрантов к языковой и культурной среде России. По словам президента, так мигранты перестанут создавать проблемы для школ в стране.