Детей мигрантов в школах ждет диагностика на знание русского языка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, русский язык, уроки, лицей
Дети мигрантов будут изучать русский язык в дополнительные часы Фото:

В школах для детей мигрантов введут диагностику, которая поможет узнать их уровень владения русским языком. В результате подобной диагностической деятельности для учеников могут быть введены дополнительные курсы или часы по изучению русского. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы внесли в порядок организации и осуществления образовательной деятельности (изменения — прим. ред.), которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком», — объяснил Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка. Он добавил, что в результате подобной диагностики в школах могут быть введены дополнительные часы или курсы, во время которых дети мигрантов будут изучать русский язык. Это будет сделано в рамках дополнительного образования.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал адаптировать детей мигрантов к языковой и культурной среде России. По словам президента, так мигранты перестанут создавать проблемы для школ в стране.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах для детей мигрантов введут диагностику, которая поможет узнать их уровень владения русским языком. В результате подобной диагностической деятельности для учеников могут быть введены дополнительные курсы или часы по изучению русского. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Мы внесли в порядок организации и осуществления образовательной деятельности (изменения — прим. ред.), которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком», — объяснил Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка. Он добавил, что в результате подобной диагностики в школах могут быть введены дополнительные часы или курсы, во время которых дети мигрантов будут изучать русский язык. Это будет сделано в рамках дополнительного образования. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал адаптировать детей мигрантов к языковой и культурной среде России. По словам президента, так мигранты перестанут создавать проблемы для школ в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...