Челябинского контрактника осудили за самоволку во время мобилизации

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Военного отправили в колонию на пять с половиной лет Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) признал виновным контрактника, самовольно оставившего места службы во время проведения в России частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчину осудили на пять с половиной лет.

«Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. Рядовой был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что контрактник покинул часть 30 ноября прошлого года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. При этом никаких уважительных причин для этого он не имел, а хотел лишь отдохнуть от службы. Он вернулся в Снежинск, где отдыхал до конца июня 2023 года. После чего вернулся в часть и заявил о себе.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) признал виновным контрактника, самовольно оставившего места службы во время проведения в России частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчину осудили на пять с половиной лет. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. Рядовой был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что контрактник покинул часть 30 ноября прошлого года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. При этом никаких уважительных причин для этого он не имел, а хотел лишь отдохнуть от службы. Он вернулся в Снежинск, где отдыхал до конца июня 2023 года. После чего вернулся в часть и заявил о себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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