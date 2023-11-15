Челябинского контрактника осудили за самоволку во время мобилизации

15 ноября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Военного отправили в колонию на пять с половиной лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) признал виновным контрактника, самовольно оставившего места службы во время проведения в России частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчину осудили на пять с половиной лет. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. Рядовой был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что контрактник покинул часть 30 ноября прошлого года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. При этом никаких уважительных причин для этого он не имел, а хотел лишь отдохнуть от службы. Он вернулся в Снежинск, где отдыхал до конца июня 2023 года. После чего вернулся в часть и заявил о себе.

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) признал виновным контрактника, самовольно оставившего места службы во время проведения в России частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчину осудили на пять с половиной лет. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. Рядовой был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что контрактник покинул часть 30 ноября прошлого года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. При этом никаких уважительных причин для этого он не имел, а хотел лишь отдохнуть от службы. Он вернулся в Снежинск, где отдыхал до конца июня 2023 года. После чего вернулся в часть и заявил о себе.