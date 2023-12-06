Мишустин рассказал, кем подрабатывал в студенческие годы

Мишустин в студенческие годы подрабатывал инженером, каменщиком и грузчиком

06 декабря 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что совмещение работы и учебы не должно наносить ущерб качеству образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал историю из личной жизни. Глава правительства, когда был студентом, подрабатывал инженером, каменщиком и грузчиком. Об этом он поведал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь», — рассказал Мишустин. По его словам, все молодые люди должны подрабатывать во время учебы. Однако такая практика не должна наносить ущерб качеству образования. Он уточнил, что работа и теория вместе дадут синергетический эффект. Помимо этого, председатель правительства в ходе лекции спросил представителей кабмина о том, кто из них трудился во время студенчества. Ответ прозвучал от вице-премьера Алексея Оверчука. Он заявил, что не работал во время учебы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал историю из личной жизни. Глава правительства, когда был студентом, подрабатывал инженером, каменщиком и грузчиком. Об этом он поведал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь», — рассказал Мишустин. По его словам, все молодые люди должны подрабатывать во время учебы. Однако такая практика не должна наносить ущерб качеству образования. Он уточнил, что работа и теория вместе дадут синергетический эффект. Помимо этого, председатель правительства в ходе лекции спросил представителей кабмина о том, кто из них трудился во время студенчества. Ответ прозвучал от вице-премьера Алексея Оверчука. Он заявил, что не работал во время учебы.