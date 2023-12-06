Мишустин рассказал, кем подрабатывал в студенческие годы

Мишустин в студенческие годы подрабатывал инженером, каменщиком и грузчиком
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил
Мишустин заявил, что совмещение работы и учебы не должно наносить ущерб качеству образования Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал историю из личной жизни. Глава правительства, когда был студентом, подрабатывал инженером, каменщиком и грузчиком. Об этом он поведал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

«Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь», — рассказал Мишустин.

По его словам, все молодые люди должны подрабатывать во время учебы. Однако такая практика не должна наносить ущерб качеству образования. Он уточнил, что работа и теория вместе дадут синергетический эффект.

Помимо этого, председатель правительства в ходе лекции спросил представителей кабмина о том, кто из них трудился во время студенчества. Ответ прозвучал от вице-премьера Алексея Оверчука. Он заявил, что не работал во время учебы.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал историю из личной жизни. Глава правительства, когда был студентом, подрабатывал инженером, каменщиком и грузчиком. Об этом он поведал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Я тоже подрабатывал. Каменщиком, грузчиком, инженером, на военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, а уже работал, а еще учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете, но очень важно, чтобы вы соединили в это время учебу и навык практический с тем, чему вы учитесь», — рассказал Мишустин. По его словам, все молодые люди должны подрабатывать во время учебы. Однако такая практика не должна наносить ущерб качеству образования. Он уточнил, что работа и теория вместе дадут синергетический эффект. Помимо этого, председатель правительства в ходе лекции спросил представителей кабмина о том, кто из них трудился во время студенчества. Ответ прозвучал от вице-премьера Алексея Оверчука. Он заявил, что не работал во время учебы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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