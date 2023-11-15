В Пермском крае дизтопливо оказалось самым дорогим в ПФО

Пермский край лидирует по дороговизне дизтоплива в ПФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае стоимость дизтоплива оказалась самой высокой в Приволжском федеральном округе (ПФО). Данные об этом опубликованы на сайте Росстата.

«Средняя потребительская цена на дизельное топливо в Пермском крае составляет 63, 66 рубля за литр. Цены указаны на 13 ноября 2023 года», — говорится в документе ведомства.

По данным Росстата, на втором месте по дороговизне дизтоплива стоит Кировская область. Там солярка стоит 62, 97 рублей за литр. Третье место в рейтинге самого дорогого дизтоплива в ПФО занимает Удмуртия с ценой 61,91 рубля за литр.

Также в июне 2023 года в Пермском крае выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. На разные марки цены увеличились от 27 копеек за литр до 70 копеек.