15 ноября 2023

В Пермском крае дизтопливо оказалось самым дорогим в ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край лидирует по дороговизне дизтоплива в ПФО Фото:

В Пермском крае стоимость дизтоплива оказалась самой высокой в Приволжском федеральном округе (ПФО). Данные об этом опубликованы на сайте Росстата.

«Средняя потребительская цена на дизельное топливо в Пермском крае составляет 63, 66 рубля за литр. Цены указаны на 13 ноября 2023 года», — говорится в документе ведомства.

По данным Росстата, на втором месте по дороговизне дизтоплива стоит Кировская область. Там солярка стоит 62, 97 рублей за литр. Третье место в рейтинге самого дорогого дизтоплива в ПФО занимает Удмуртия с ценой 61,91 рубля за литр.

Также в июне 2023 года в Пермском крае выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. На разные марки цены увеличились от 27 копеек за литр до 70 копеек.

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В Пермском крае стоимость дизтоплива оказалась самой высокой в Приволжском федеральном округе (ПФО). Данные об этом опубликованы на сайте Росстата. «Средняя потребительская цена на дизельное топливо в Пермском крае составляет 63, 66 рубля за литр. Цены указаны на 13 ноября 2023 года», — говорится в документе ведомства. По данным Росстата, на втором месте по дороговизне дизтоплива стоит Кировская область. Там солярка стоит 62, 97 рублей за литр. Третье место в рейтинге самого дорогого дизтоплива в ПФО занимает Удмуртия с ценой 61,91 рубля за литр. Также в июне 2023 года в Пермском крае выросла стоимость всех видов автомобильного топлива. На разные марки цены увеличились от 27 копеек за литр до 70 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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