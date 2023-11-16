16 ноября 2023

Жители Магнитогорска требуют сохранить военный мурал неизвестного художника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Урай, красная звезда, танк
Мурал был приурочен к 70-летию Победы (фото из архива) Фото:

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали не закрашивать граффити в виде танка кисти неизвестного художника. Фото военного мурала они разместили в соцсетях.

«На фасаде жилого дома на Металлургов, 12 в 2014 году неизвестным художником было нарисовано граффити, приуроченное к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время чиновники Ленинской администрации требуют ликвидировать рисунок, ссылаясь на то, что граффити патриотического содержания не соответствует требованиям к внешнему архитектурному облику города», — говорится в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения уточнил, что рисунок выполнен мастером и за годы очень полюбился местным жителям. На его фоне сделаны десятки фотографий. В комментариях жители потребовали оставить граффити.

«Имена чиновников, которые требуют ликвидировать граффити в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, в студию! Очень будет интересно посмотреть на этих…» — пишет в комментариях Лариса М.

URA.RU направило запрос в администрацию Магнитогорска. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на жилых домах появились граффити с изображением погибших в спецоперации на Украине офицеров — летчика Александра Подшивалова и танкиста Константина Глушкова. Работа по созданию муралов ведется уже несколько месяцев.

Танк нарисован в чечть 70-летия Победы
Танк нарисован в чечть 70-летия Победы
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Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали не закрашивать граффити в виде танка кисти неизвестного художника. Фото военного мурала они разместили в соцсетях. «На фасаде жилого дома на Металлургов, 12 в 2014 году неизвестным художником было нарисовано граффити, приуроченное к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время чиновники Ленинской администрации требуют ликвидировать рисунок, ссылаясь на то, что граффити патриотического содержания не соответствует требованиям к внешнему архитектурному облику города», — говорится в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточнил, что рисунок выполнен мастером и за годы очень полюбился местным жителям. На его фоне сделаны десятки фотографий. В комментариях жители потребовали оставить граффити. «Имена чиновников, которые требуют ликвидировать граффити в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, в студию! Очень будет интересно посмотреть на этих…» — пишет в комментариях Лариса М. URA.RU направило запрос в администрацию Магнитогорска. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на жилых домах появились граффити с изображением погибших в спецоперации на Украине офицеров — летчика Александра Подшивалова и танкиста Константина Глушкова. Работа по созданию муралов ведется уже несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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