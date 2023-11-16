Мурал был приурочен к 70-летию Победы (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали не закрашивать граффити в виде танка кисти неизвестного художника. Фото военного мурала они разместили в соцсетях.

«На фасаде жилого дома на Металлургов, 12 в 2014 году неизвестным художником было нарисовано граффити, приуроченное к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время чиновники Ленинской администрации требуют ликвидировать рисунок, ссылаясь на то, что граффити патриотического содержания не соответствует требованиям к внешнему архитектурному облику города», — говорится в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения уточнил, что рисунок выполнен мастером и за годы очень полюбился местным жителям. На его фоне сделаны десятки фотографий. В комментариях жители потребовали оставить граффити.

«Имена чиновников, которые требуют ликвидировать граффити в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, в студию! Очень будет интересно посмотреть на этих…» — пишет в комментариях Лариса М.

URA.RU направило запрос в администрацию Магнитогорска. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на жилых домах появились граффити с изображением погибших в спецоперации на Украине офицеров — летчика Александра Подшивалова и танкиста Константина Глушкова. Работа по созданию муралов ведется уже несколько месяцев.

Танк нарисован в чечть 70-летия Победы Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».