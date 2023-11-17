Почти четыре тысячи окон заменили в челябинских школах и детских садах

В школах и детских садах заменили уже 3995 окон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах и детских садах Челябинской области заменили 3995 окон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного заксобрания 17 ноября.

«В школах и детских садах Челябинской области в рамках проекта „Теплое окно“ заменены 3995 окон. В 2023 году на замену окон в школах и детских садах направлено 137,4 миллиона рублей, из них 84,4 миллиона выделены из регионального бюджета по инициативе губернатора Челябинской области. Отмечу, что значительная часть проекта в этом году была реализована в рамках программы „Инициативное бюджетирование“, то есть южноуральцы самостоятельно определяли те учреждения, которые в первую очередь нуждаются в ремонте», — цитирует пресс-служба первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Юрия Карликанова.

В Южноуральском и Локомотивном городских округах, Пластовском и Сосновском муниципальных районах в школах и детсадах заменены на новые все окна. В Магнитогорском городском округе замена оконных блоков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях завершена практически полностью.

Карликанов отметил, что в целом по региону работа еще далека от завершения. «Нам предстоит еще очень большая работа в этом направлении. Депутаты Законодательного собрания хорошо знают проблемные объекты в своих избирательных округах и держат ситуацию на контроле», — уточнил Карликанов.