Верховный суд запретил выпуск газеты свердловского оборонного завода

Корпоративная газета машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге попала под запрет. Роскомнадзор обнаружил, что одним из соучредителей газеты издания является российское юрлицо с иностранным участием. Информация об этом появилась на сайте РКН.
«Одним из соучредителей газеты „Калининец“ является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания», — говорится в сообщении ведомства.
Верховный суд требование поддержал и подтвердил, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. URA.RU обратилось за комментарием к представителям предприятия, но оперативно получить информацию не удалось. Завод имени Калинина изготавливает как гражданскую продукцию, так и военную.
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