20 ноября 2023

Верховный суд запретил выпуск газеты свердловского оборонного завода

Верховный суд запретил выпуск газеты «Калининец» свердловского оборонного завода
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди учредителей газеты «Калининец» оказалось российское юрлицо с иностранным участием (фото из архива) Фото:

Корпоративная газета машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге попала под запрет. Роскомнадзор обнаружил, что одним из соучредителей газеты издания является российское юрлицо с иностранным участием. Информация об этом появилась на сайте РКН.

«Одним из соучредителей газеты „Калининец“ является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания», — говорится в сообщении ведомства.

Верховный суд требование поддержал и подтвердил, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. URA.RU обратилось за комментарием к представителям предприятия, но оперативно получить информацию не удалось. Завод имени Калинина изготавливает как гражданскую продукцию, так и военную.

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Корпоративная газета машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге попала под запрет. Роскомнадзор обнаружил, что одним из соучредителей газеты издания является российское юрлицо с иностранным участием. Информация об этом появилась на сайте РКН. «Одним из соучредителей газеты „Калининец“ является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания», — говорится в сообщении ведомства. Верховный суд требование поддержал и подтвердил, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. URA.RU обратилось за комментарием к представителям предприятия, но оперативно получить информацию не удалось. Завод имени Калинина изготавливает как гражданскую продукцию, так и военную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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