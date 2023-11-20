Верховный суд запретил выпуск газеты свердловского оборонного завода

Верховный суд запретил выпуск газеты «Калининец» свердловского оборонного завода

21 ноября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Среди учредителей газеты «Калининец» оказалось российское юрлицо с иностранным участием (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Корпоративная газета машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге попала под запрет. Роскомнадзор обнаружил, что одним из соучредителей газеты издания является российское юрлицо с иностранным участием. Информация об этом появилась на сайте РКН. «Одним из соучредителей газеты „Калининец“ является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания», — говорится в сообщении ведомства. Верховный суд требование поддержал и подтвердил, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. URA.RU обратилось за комментарием к представителям предприятия, но оперативно получить информацию не удалось. Завод имени Калинина изготавливает как гражданскую продукцию, так и военную.

Корпоративная газета машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге попала под запрет. Роскомнадзор обнаружил, что одним из соучредителей газеты издания является российское юрлицо с иностранным участием. Информация об этом появилась на сайте РКН. «Одним из соучредителей газеты „Калининец“ является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания», — говорится в сообщении ведомства. Верховный суд требование поддержал и подтвердил, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. URA.RU обратилось за комментарием к представителям предприятия, но оперативно получить информацию не удалось. Завод имени Калинина изготавливает как гражданскую продукцию, так и военную.