Mash: тайная компания Пригожина переехала из роскошного офиса в подвал

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Администрация и ТИК Советского района Челябинск, подвал, администрация советского района
Сотрудники «Премьер-плаза» не были в курсе, что в подвале расположена тайная компания Евгения Пригожина Фото:

Из-за нехватки денежных средств тайная компания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «МНТ-Аэро» была вынуждена переехать из роскошного офиса в подвал БЦ «Премьер-плаза». Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«На фоне финансовых трудностей тайная компания группы „Вагнер“, владевшая разбившимся самолетом Евгения Пригожина, переехала из роскошного офиса в пустой подвал московского бизнес-центра», — говорится в сообщении. По данным канала, «МНТ-Аэро» официально теперь расположен в цоколе БЦ «Премьер-плаза».

Отмечается, что ранее организация находилась в дорогом Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, однако после крушения самолета RA-02795 ситуация в компании ухудшилась и ей пришлось переезжать. По информации канала, сотрудники БЦ не были в курсе, что подвал теперь принадлежит «МНТ-Аэро».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в бизнес-центр «Премьер-плаза». Ответ ожидается.

Ранее, 23 августа, самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился в Тверской области. На борту было 10 человек, в том числе три члена экипажа. В Росавиации отметили, что среди пассажиров был Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат, передает RT.

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Из-за нехватки денежных средств тайная компания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «МНТ-Аэро» была вынуждена переехать из роскошного офиса в подвал БЦ «Премьер-плаза». Об этом сообщил telegram-канал Mash. «На фоне финансовых трудностей тайная компания группы „Вагнер“, владевшая разбившимся самолетом Евгения Пригожина, переехала из роскошного офиса в пустой подвал московского бизнес-центра», — говорится в сообщении. По данным канала, «МНТ-Аэро» официально теперь расположен в цоколе БЦ «Премьер-плаза». Отмечается, что ранее организация находилась в дорогом Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, однако после крушения самолета RA-02795 ситуация в компании ухудшилась и ей пришлось переезжать. По информации канала, сотрудники БЦ не были в курсе, что подвал теперь принадлежит «МНТ-Аэро». Корреспондент URA.RU отправил запрос в бизнес-центр «Премьер-плаза». Ответ ожидается. Ранее, 23 августа, самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился в Тверской области. На борту было 10 человек, в том числе три члена экипажа. В Росавиации отметили, что среди пассажиров был Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» и его приближенных обнаружены фрагменты ручных гранат, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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